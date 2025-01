Javier Méndez habló de la agresión al juvenil de Nacional y reveló el llamado de Diego Polenta, quien le dijo lo que él hubiera hecho

Méndez dijo que no vio el comunicado que publicó este martes el futbolista tricolor, en el que pedía disculpas a Peñarol y sus hinchas , y en el que consideraba que “no se justifica” la agresión que recibió.

“No vi nada, sinceramente no miro redes sociales. Trabajo con una agencia que la manejan, no vi nada”, dijo el defensa de Peñarol en rueda de prensa este miércoles, en la gala de premiación de la AUF.

Consultado por su reacción y si tenía algo para decir, respondió: “No, tampoco. Si él no hubiera hecho lo que hizo, no pasaba nada. Yo simplemente fui a buscar la pelota dentro del arco, cuando veo lo que él estaba haciendo obviamente que yo reaccioné”.

Además, reveló que tuvo un llamado con el capitán de Nacional Diego Polenta.

“En la noche me llamó Diego Polenta, con quien tengo una excelente relación, charlé con él y las palabras que me dijo él fueron: ‘Yo en la misma situación hubiera hecho lo mismo’. Así que nada, son cosas del fútbol que pasan adentro de la cancha. Pasa que a veces, obviamente que la gente, el extra, la argumenta. Si hubiera sido de un lado, uno está en acuerdo. Si hubiera sido de otro lado, otro está en acuerdo. Y así entonces, sinceramente no le de mucha trascendencia y quedará ahí dentro de la cancha”.

El balance del clásico y la deuda

“Sinceramente, nos vamos amargados con el resultado. Creo que después en líneas generales por momentos fuimos superiores, cuando quisimos ir en busca del resultado obviamente que dejamos espacio y bueno, nos tocó recibir esos dos goles. Pero bueno, como te digo también hay que ser autocrítico, tratar de corregir lo que se hizo mal y bueno, ahora tenemos otro revancha y ojalá que también la suerte esté de nuestro lado y podamos sacar el resultado”, dijo Méndez sobre el clásico.

20250120 Bruno Damiani de Nacional ante la marca de Javier Méndez de Peñarol Bruno Damiani de Nacional ante la marca de Javier Méndez de Peñarol FOTO: I. Guimaraens

Consultado por si estaban en deuda en materia de clásicos, respondió afirmativamente: “Creo que sí, sabemos que estamos en deuda, pero esto es fútbol y trataremos de revertirlo”

Los premios para Peñarol

Méndez valoró los premios que recibió él y Peñarol por el Campeoanto Uruguayo 2024 en el que se quedaron con el título. “Es un placer, es un orgullo de poder recibir un reconocimiento con el club que uno es hincha, que uno soñó estar acá, después de haber tenido un año redondo y poder compartirlo con varios compañeros. Creo que también son unos cuantos que están acá para la premiación. A disfrutarlo, sabemos que eso ya pasó y ahora es otra historia”.