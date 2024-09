Juan Ramón Carrasco en el camino de Nacional en la Copa AUF Uruguay: se conoce el rival de los tricolores

Frontera es el equipo donde Carrasco se desempeña como mánager deportivo.

Los riverenses quedaron igualados con Artigas SAD, dirigido por Carlos Bueno, y con Bella Vista. Sin embargo, Frontera es cuarto con un saldo de goles de +18 contra +17 de Artigas y +7 de Bella Vista.

Frontera volvió este año a competir en la AUF tras un ostracismo de 25 años. Al equipo lo dirige Darwin Rodríguez, ganó seis partidos, empató dos, perdió dos, anotó 22 goles y recibió cuatro.

Nacional deberá visitar Rivera

El partido se fijará este lunes o mañana martes.

Pero de acuerdo al sorteo, Nacional será visitante por lo que deberá jugar en el Atilio Paiva Olivera de Rivera, donde Frontera oficia de local.

El estadio está en óptimas condiciones y actualmente es uno de los mejores del interior.

Nacional quiere jugar la Copa AUF Uruguay

“Creo que la Copa Uruguay es una cosa que se trabajó mucho, muy positiva para la gente del interior, y nosotros en este fútbol muy capitalino, cuando deísmo que Nacional es todo Uruguay y Nacional recorre el Uruguay, queremos mostrarlo con los hechos. Ojalá que nos toque con un equipo del interior”, expresó este lunes el presidente de Nacional Alejandro Balbi.

“Nacional va a acompañar lo que decida la AUF y jugar contra el equipo que nos toque”, expresó.

Estas declaraciones van a contramano de la moción que Nacional presentó en forma conjunta con Peñarol el jueves de la semana pasada para que la edición de la Copa AUF Uruguay 2024 no se juegue.

Balbi revisó ese pedido y quiere jugar ahora la Copa.

La decisión está en manos del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), y según se informó a Referí, la decisión está firme y ya está tomada: el torneo se juega.

Lo que puede pasar es que el calendario previsto se corra algunas semanas.

La primera fijación de 16avos estaba prevista para esta semana para que el miércoles jueguen Piriápolis FC vs Peñarol, Río Negro de San José vs Danubio, 18 de Julio de Fray Bentos vs Cerro y el jueves Paso de la Arena vs Montevideo City Torque.

En esas fechas, a estas alturas, es muy difícil que se juegue por lo que los 16avos de final se jugarían a fines de este mes.

Copa AUF Uruguay, 16avos de final:

Frontera Rivera Renegades vs Nacional

Deportivo Colonia vs Uruguay Montevideo

Litoral de Paysandú vs Plaza Colonia

Piriápolis FC vs Peñarol

Paso de la Arena vs Montevideo City Torque

Río Negro de San José vs Danubio

18 de Julio de Fray Bentos vs Cerro

Rincón vs Progreso

Durazno FC vs Juventud de Las Piedras

San Carlos vs Albion

Villa Española vs Montevideo Wanderers

Juanicó vs Boston River

Atlético Bella Vista de Paysandú vs Defensor Sporting

Bristol de Mercedes vs Racing

Ferro Carril de Salto vs Oriental

Melo Wanderers vs Cerro Largo