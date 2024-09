Martín Lasarte, DT de Nacional: "El día de hoy lo teníamos que pasar y lo pasamos con un triunfo"

"En vez de que ingresara con el partido recorrido que puede ser medio tiempo o 30 minutos, opté al revés. Tiene una falta de fútbol todavía notoria, para sus características, pero entrenando y jugando las va a ir alcanzando. Por eso le buscamos esa ubicación. El extremo no es su lugar, lo tengo claro, lo más fructífero para él es jugar con otro 9 o incluso detrás de él, pero eso hacía tener que cambiar toda la figura que nos había dado resultados. Para eso está el trabajo, pero esta semana no era la mejor", comentó Lasarte.

2Cuando uno no está en su máximo potencial, y hoy ninguno estaba, lo que hay que hacer bien es lo básico y hoy hasta nos costó eso. Un despeje lógico, un pique contundente, un pase fuerte a un compañero bien ubicado con distancia, nos costó. Nos costó lo básico. Ganamos, estamos súper contentos, hicieron un esfuerzo enorme. Lo digo atrevidamente porque no lo sé, pero no es casual que Mauricio Pereyra se haya sentido muscularmente. Ayer estuve hablando con eso. Ellos jugaron acá aquel partido, pobrecito, del Oreja (NdeR: Diego Rodríguez, fallecido en un accidente de tránsito en 2010) donde ganaron y el gol lo hizo el Morro (Santiago García). Eso estaba en la cabeza de algunos jugadores. Todo lo que dijo en lo previo parece que no se borra. No, lo que se dijo en lo previo ocurrió en el partido, era lógico que ocurriera. Se hizo el esfuerzo lógico por sacarlo porque para nosotros era muy importante ganar", agregó.

"En las charlas previas al partido solo me enfoqué en lo deportivo, no me parecía justo ni adecuado hablar de otra cosa. Lo sentimental iba a estar a la orden del día. Se vio cuando Marcelo los juntó y la gente empezó a aplaudir. Luego vinieron las fotos, las pancartas, las banderas, los aplausos al minuto 3. Todo eso aderezó una semana que tuvimos. El día de hoy lo teníamos que pasar y lo pasamos con un triunfo. No estoy en la mejor condición para analizar el partido", expresó después en conferencia de prensa.

"No tengo un manual para lo que pasó, nunca me había pasado, hice lo que el sentido común me indicó, lo mejor que pude para ellos y para mí. Uno no es un robot. El martes, al hacer un trabajo de doble turno al momento de hacer el racconto de los jugadores, al segundo que puse fue a Juan, al segundo. Es difícil. Para los que estamos todos los días, es duro", concluyó.