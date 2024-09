La "amargura" de Balbi por el empate de Nacional ante Defensor, dijo que pedirá a la sub 20 a Petit para la Copa AUF Uruguay y habló del clásico contra Peñarol

Cuando salió de Los Céspedes, habló de cómo se encontraba y de lo que se vendrá para Nacional.

"Vine a darles el apoyo de siempre al cuerpo técnico y a los jugadores. Ayer (este sábado) no ganamos, como todos hubiéramos querido, perdimos dos puntos, porque de local siempre hay que ganar", comenzó diciendo Balbi en el programa Punto Penal de canal 10.

Y añadió: "Le transmitimos a los jugadores y al cuerpo técnico el esfuerzo que hace la comisión directiva y la erogación que debemos hacer para jugar fuera del Pantanoso (ante Progreso el domingo 29 por la quinta fecha del Torneo Clausura). No quedé conforme con el resultado de ayer".

A su vez, explicó respecto a lo que se viene en esta semana que comienza: "Yo nací hincha, no presidente. Seguramente hoy haya una comunicación con el cuerpo técnico de la selección de Uruguay sub 20 y Petit junto con Merelles, vayan a Rivera para jugar por la Copa AUF Uruguay", el próximo miércoles.

"Estoy amargado porque no era un partido que debíamos dejar pasar. Lo dejamos pasar y ojalá que esos dos puntos no compliquen a fin de año. No me fui conforme, todo lo contrario. No dormí bien y por eso vine temprano a Los Céspedes".

Consultado acerca de que en dos fechas se viene el clásico que puede definir mucho en el Campeonato Uruguayo, Balbi contestó: "Por eso vine...".