La decisión de Marcelo Moretti tras el escándalo de la cámara oculta, su explicación y la medida que anunció la AFA con el presidente de San Lorenzo

Con el fin de ejercer una legítima y libre defensa tanto judicial como mediática y para resguardar a la institución de los hechos que se me atribuyen, desde mañana tomaré una licencia a mi cargo como presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Me presentaré a primera…

El video que expone a Marcelo Moretti

En las últimas horas salió a la luz una cámara oculta revelada en el programa TLN Denuncia, emitido por Canal 9 de Argentina, en el que el presidente de San Lorenzo recibe a una familia en su oficina y arregla una suma importante de dinero para que el hijo de ellos fuera fichado por el Ciclón.

video Moretti.mp4

Las imágenes muestran escenas informales donde uno de los presentes le entrega a Moretti un fajo de billetes, seguido de la pregunta: "¿No los contás?", a lo que este último responde: "No, no". La conversación avanza hasta que una mujer subraya: "Yo te pongo los US$ 25 mil, pero al chico fichámelo".

Moretti: "Hay gente que me quiere hacer una cama"

Este martes, día en que salieron a la luz las imágenes, el actual presidente de San Lorenzo dio sus explicaciones en TyC: "Hay gente indudablemente que me quiere hacer una cama. Mañana me voy a presentar a derecho y voy a hacer una autodenuncia por tráfico de influencias y administración infiel, me voy a presentar a derecho para dar nombres ante un juez, como tiene que ser", comenzó detallando Moretti.

Moretti.jpeg Las imágenes que exponen a Marcelo Moretti.

"Obviamente no tengo ningún tipo de vinculación ni de culpa en este caso. El dinero que se vio ayer en las imágenes lo ingresé a tesorería; ese dinero está en el club, no es dinero que me quedé. Soy una persona que hace muchísimos años pone dinero en el club. Tengo préstamos que le hice a San Lorenzo hace muchos años que nunca los cobré", continuó narrando.

"Yo jamás me mancharía por el club por ningún monto, porque para mí es mi vida. Toda mi familia es de San Lorenzo", manifestó en su primer diálogo.

Moretti afirma que fue una donación para San Lorenzo

A lo largo de su testimonio, el presidente hizo hincapié en que el dinero no fue por cobro de presuntas coimas y que está completamente seguro que otro partido político es quién busca perjudicarlo: "Acá claramente hay un daño contra Moretti presidente, porque San Lorenzo está tercero en la tabla de posiciones y saliendo de un agotamiento financiero económico que tuvimos el año pasado y estamos cada día mejor, San Lorenzo va a construir su estadio en Boedo; lo dije hace menos de 90 días, que presentaba el proyecto y el financiamiento para construir el estadio, y obviamente eso a muchas personas lo pone nervioso", declaró.

Moretti.jpeg Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo.

"Acá el golpe es personal contra Moretti, no contra San Lorenzo, porque si Moretti hace el estadio obviamente se va a quedar muchos años en el club. Están tratando de manchar mi imagen y mi nombre", agregó.

"Repito: la plata que agarré y que ni la conté, como se ve, en una situación muy incómoda para mí, es una donación que hicieron a San Lorenzo porque en ese momento, y ahora también, San Lorenzo necesita plata, recién hacía 2 meses y medio habíamos asumido, no teníamos plata para nada", señaló de manera contundente. "Nunca recibí una coima, no me interesa, no soy así, así que apenas lo agarré lo llevé a tesorería. El dinero obviamente entró al club", amplió.

El futbolista en cuestión

Con respecto al jugador juvenil que estaría en el medio, y por el cuál la familia le habría pagado ese dinero, Moretti señaló que el dinero que recibió no está vinculada a eso. "Cuando a esta persona me la traen para hacer un convenio digital con San Lorenzo, me cuentan que el hijo también jugaba en San Lorenzo. Lo del convenio digital no tiene nada que ver con la donación", comenzó explicando.

"El chico empezó a jugar el año pasado y en diciembre se fue, no firmó una planilla en todo el año pasado, y ya no juega más en el club. No es una coima porque la plata ingresó al club. No solamente yo tengo el papel, sino también la tesorería" completó Moretti.

"Además, el 18 de marzo de este año, esta mujer vino a mi despacho se sacó una foto conmigo, y publicó en un diario que había hecho una donación para San Lorenzo, estaba muy contenta por cómo tratamos al hijo. Ella misma me reconoció que era una donación", detalló Moretti.

La postura de la AFA en torno al caso Moretti

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, emitió un comunicado oficial en base a este escándalo y aseguró que van a investigar lo sucedido con este video de Moretti, que tendrá al Tribunal de Ética llevando a cabo el proceso tras lo sucedido.

El Artículo 60 del Código de Ética de la entidad indica que una "investigación preliminar" se puede iniciar "en virtud de una denuncia ingresada por cualquiera de las vías expeditas" o "de oficio".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/1914838122006716851&partner=&hide_thread=false #Institucional Comunicado de prensa vinculado a los hechos de público conocimiento en los que se viera involucrado el Presidente del Club Atlético San Lorenzo.



https://t.co/1DuYBCKFVX pic.twitter.com/x4PfRTCEtc — AFA (@afa) April 23, 2025

"Atento las distintas versiones periodísticas en relación a los hechos de público conocimiento en que se viera involucrado el señor Presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro e integrante del Comité Ejecutivo de esta Asociación, Don Marcelo Moretti, en la fecha, este Consejo Directivo encabezado por el Presidente Claudio F. Tapia y sus tres Miembros, en uso de sus facultades estatutarias, ha instruido a los Órganos Jurisdiccionales de la AFA, a través del Tribunal de Ética, se inicien los actuados tendientes a investigar lo acontecido", reza el comunicado de la AFA.

La declaración de la mujer involucrada

No obstante, también en Tyc Sports, habló María José Scottini, la señora que le entrega los 25 mil dólares en el video a Moretti y apoyó al presidente de San Lorenzo: "Lo que pasó fue lo que dijo Moretti: fue una donación. Es más, hubo una segunda donación y va a haber una tercera porque quedé muy agradecida con el club. El trato que tuvieron con Simón (Coronel, su hijo) fue muy bueno", expresó.

"Cuando mi hijo llega a jugar a San Lorenzo, vi el estado en que se encontraban las canchas, los vestuarios y demás, y entre personas que somos muy fanáticas del club nos juntamos e hicimos una donación. Después hicimos otra este año para el césped y prontamente haremos otra", sentenció.