"La desconfianza de los goleros salió de adentro de Peñarol, se complicó solo": Flavio Perchman opinó sobre los arqueros aurinegros

De Amores está descartado y por Campaña se espera que llegue al encuentro, aunque los mirasoles tienen a las órdenes al arquero juvenil Kevin Morgan, de Tercera división, quien aún no jugó en Primera.

Finalmente, Muslera no llegó y arregló con Estudiantes de La Plata de Argentina. Y Peñarol sigue en la búsqueda de un arquero.

Peñarol Vélez Sarsfield Copa Libertadores 2025/Guillermo De Amores. Guillermo De Amores en Peñarol Foto: Leonardo Carreño

Perchman fue consultado por la situación de los goleros aurinegros y recordó que le manejó “toda la carrera” a Campaña cuando era representante de futbolistas, trabajo que dejó al ser dirigente de Nacional.

“Vinieron muy poquitos jugadores a mi cumpleaños. Y a él lo invite y le dije 'si no venis yo te entiendo', y me dijo: ‘bo, Flavio, no da’”, dijo Perchman a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

“Para mi Martín tiene que atajar (en el clásico) solo si está bien, no puede dar ese hándicap”, dijo, hablando sobre el clásico del domingo.

Luego, se refrió a la situación de los arqueros. “Para mí Peñarol se complicó solo con el tema de los goleros, para mí tiene dos buenos goleros y en algún caso un muy buen golero, para mí Campaña es muy buen golero que venía de una inactividad larga y eso había que saberlo”.

“Creo que Martín tenía que ir haciendo un proceso, lo que pasa es cuando pierde los clásicos de verano… Martín tuvo atajadas muy buenas en el campeonato, tuvo algunas salidas más o menos, normales. El otro día con Cerro hace una atajada excelente. Hay un tiro de Maxi Gómez en el Franzini que es impresionante la atajada que hace”, destacó.

Flavio Perchman Foto: Leonardo Carreño

Perchman también consideró que “la desconfianza de los goleros salió de adentro de Peñarol”. "Ellos mismos la generaron y quedaron en el brete”, comentó.

Con respecto al clásico, señaló: “Creo que van a hacer lo imposible para que ataje Campaña y no el chiquilín (Morgan)”.

“A mí me parecen buenos goleros”, dijo sobre Campaña y De Amores. “Después, entrás en ese síndrome, en el caso de De Amores se le da que hemos ganado los clásicos y de repente no ha tenido responsabilidad en los goles, pero esas cosas te marcan”.

“Leve favoritismo” de Nacional

Perchman también se animó a dar su pronóstico para el clásico

“Vamos a ver un clásico yo creo que parejo con un leve favoritismo para Nacional”, comentó. “Nacional ha estado mucho mejor en los resultados que en el juego”.

Además, se ánimo a dar un porcentaje sobre quién ganará el clásico, con un “54 a 46” a favor del tricolor.