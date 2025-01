La "emoción" de Jeremía Recoba, la dedicatoria del gol, y la cábala y promesa secreta que tiene con su padre Álvaro "Chino" Recoba

“Sí, se me vio emocionado”, dijo.

20250126 Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (11).jpeg

Explicó que su festejo fue dedicado para el Chino Recoba, quien ayer también fue recordado por sus goles a Peñarol en los clásicos.

“Tengo una promesa con mi padre que no les voy a contar”, dijo. “Yo creo que eso jugó también”.

El festejo de Jeremía Recoba El festejo de Jeremía Recoba

Ante la consulta de por qué no contaba la promesa, dijo: “No, porque queda entre él y yo. Es una cábala. Entonces, me emocionó mucho. Se lo dediqué a él y nada, muy contento”.

Recoba analizó cómo fue el trámite durante la final. “Se nos venían un poco arriba, creo que el penal lo encontramos en un momento justo. Después fuimos bastante más dominantes hasta un momento que se nos venían arriba y después pudimos hacer el segundo gol que nos sirvió para terminar, por lo menos, el primer tiempo tranquilo”.

20250126 Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (38).jpeg

El volante también señaló que tras los festejos se enfocarán en el comienzo del Torneo Apertura, el próximo fin de semana, en el que los albos debutarán ante Montevideo City Torque y luego con el clásico ante Peñarol por la segunda fecha.

“Ahora hay que festejar mañana (por el lunes) con la familia, hoy con la familia. Y ya el miércoles concentramos en Torque y después viene un clásico, que el que viene es el importante. Hay que pensar así, siempre para adelante. No hay tiempo para festejar, sí hay un poquito de tiempo, pero el partido que viene siempre es el más importante. Sobre todo contento con la confianza que me da el cuerpo técnico, con la confianza que me dan los compañeros”, comentó.

Con respecto a las altas que ha tenido Nacional en ataque, con la llegada del chileno Eduardo Vargas, el venezolano Rómulo Otero, más Lucas Villalba, los que le dan más opciones a Martín Lasarte, Recoba lo valoró.

-lcm7429-jpg..webp Álvaro y Jeremía Recoba, entrenador y jugador de Nacional Foto: Leonardo Carreño.

“Por suerte tenemos alternativa”, dijo. “Yo creo que siempre es lindo tener una competencia sana. Tenemos jugadores que son élite. Ahora vino Eduardo Vargas, que estoy seguro que nos va a aportar. Nos va a aportar como Rómulo también y me olvido de alguno también. Es una linda competencia, competencia sana, a la larga es mejor siempre tener jugadores buenos y eso ayuda al plantel”.

Consultado por el clásico en la segunda fecha, que se jugará en el Gran Parque Central solo con hinchas locales, dijo: “La verdad que es medio raro, pero bueno, estamos ya enfocados. Ahora después del partido contra Torque, ya sabemos que se nos viene eso”.