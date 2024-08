La increíble oferta récord por Vinícius del fútbol de Arabia Saudita y lo que dijo el DT de Real Madrid Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti , entrenador del Real Madrid , descartó este martes en rueda de prensa que exista una amenaza del fútbol de Arabia Saudí, que según adelantó 'The Athletic', querría fichar a Vinícius, y afirmó que "no hay nada" sobre la posibilidad de que el atacante brasileño pueda abandonar el conjunto blanco.

Vinícius, siempre según esas informaciones, habría dado permiso a PIF para trasladarle su interés al Real Madrid, que no tendría intención de negociar la salida del brasileño y se habría remitido a su cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros .

En la víspera de enfrentarse al Atalanta en la Supercopa de Europa, Ancelotti se refirió a la situación de su jugador y contestó hasta tres preguntas sobre el brasileño y su posible salida del Real Madrid.

En la primera, respondió a si el fútbol saudí supone una amenaza para su club: "No. Absolutamente no. Tenemos nuestro papel, nuestro proyecto, tenemos una plantilla de gran calidad. Creo que podemos lograr algo muy bueno. Trabajamos por esto. La verdad que hemos perdido jugadores importantes, han llegado otros importantes que tienen que adaptarse al equipo. Hay que trabajar para mantener un ambiente, un compromiso y una actitud que ha sido clave la temporada pasada", contestó.

Después, dejó claro que no existe 'tema Vinícius': "No hay absolutamente nada, es solo especulación en este momento del mercado. Solo es una especulación y nada más. Son especulaciones, son cosas que no le afectan (a Vinícius). Él está aquí (en Varsovia), está centrado, lo quiere hacer lo mejor posible y quiere ayudar al Madrid como lo ha hecho en los últimos años", culminó.

EFE