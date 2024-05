La postura de Diego Aguirre en Peñarol sobre las frases de "guerra" de los jugadores de Rosario Central

Aguirre fue consultado en conferencia de prensa sobre esos dichos y les bajó radicalmente el perfil: "Eso no existe, es más de ustedes, más del manejo periodístico porque a veces te sacan una opinión y generan algo que no existe. Nosotros vamos a pensar nada más que en jugar, tratar de ganar y estoy seguro que Rosario viene en la misma sintonía; a todo lo otro no hay que darle importancia porque tenemos que focalizarnos en el partido, que sea una fiesta y que todos podamos festejar".