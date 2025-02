La pregunta que irritó a Martín Lasarte y la que le sacó una sonrisa pero lo frenó de ser oportunista tras la goleada de Nacional

"Salieron muchas cosas, de hecho fallamos alguna ocasión también. Quizás si me pongo riguroso sufrimos defensivamente más de lo que deberíamos haber sufrido, más allá del marcador. Está bueno que ocurra para poder mejorarlo.

La pregunta que hizo irritar a Martín Lasarte

Fue ahí cuando le consultaron por Diego Herazo, autor de un golazo. El periodista dijo que el jugador había sido "muy cuestionado" en la previa pero que para el entrenador es una "confirmación" porque por algo está jugando de titular. Al momento de preguntar, expresó: "¿Cómo lo analizás, qué hablás en el día a día con el jugador para darle esa confianza?"

Lasarte hizo una pausa silenciosa para luego contestar: "Yo no comparto eso, no sé, acá se cuestiona todo, es terrible, todo cuestionamos, yo no lo comparto. No hay nada especial porque yo no lo veo así. Lo veo bien, está trabajando bárbaro, hizo unos clásicos de verano bárbaros, una Supercopa bárbara. El fútbol no es eterno, es dinámico, hay que tratar de ser regular, ser constante. No digo nada particular porque no le veo nada particular".

"Entonces Herazo hoy por hoy es tu 9 titular", retrucó el periodista.

"¿Quién jugó hoy?", preguntó Lasarte.

Lasarte volvió a elogiar a Luciano Boggio que llegó al club y fue titular en el clásico con pocos entrenamientos y que este domingo pasó de volante interior a doble 5 con Christian Oliva, cumpliendo otra destacada actuación. "Los días que llegó antes de su primer partido lo notamos con una frescura, una seguridad, una confianza, y enseguida que lo pusimos en un entrenamiento nos dimos cuenta que una de las soluciones para intentar utilizar como herramienta de compañía de (Christian) Oliva, como lo hacía (Lucas) Sanabria, el más indicado es él. Y lógicamente, en la medida que los partidos recorran ese rendimiento va a ir en mejoría. Hoy no jugaron tres volantes, jugaron dos y un mediapunta. Esa situación se tiene que dar más ordenada y el control tiene que ser superior".

La pregunta-dato que le sacó una sonrisa a Martín Lasarte

Finalmente, un periodista le dijo a Lasarte que desde su llegada a Nacional este fue el 13º partido que el bolso ganó por tres o más goles de diferencia.

"Muchas gracias por el dato", respondió el entrenador sin hacer valoración alguna.

Luego agregó: "No me quiero aprovechar".

Ahí mismo agregó: "Dale bo" y dio por terminada la improvisada conferencia de prensa.