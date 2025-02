La "silla eléctrica" y "duras menos que un pancho": el particular estilo de Diego Monarriz, el técnico del invicto Juventud de Las Piedras

"Yo venía viendo fútbol uruguayo, conocía los planteles. Cuando uno viene se tiene que adaptar al país, a la idioscioncracia de las personas. El primer partido ganamos, quedaban cinco fechas para el final, y después nos dieron unos golpazos, perdíamos hasta en los entrenamientos contra un equipo fantasma . Intenté poner un sistema por arriba y los futbolistas no estaban cómodos. Acá es ganar para generar confianza, y revertir la situación y logramos el ascenso. Hay que saber que el equipo, el club, el escudo, el país, las generaciones y los chicos están por arriba del entrenador; si te crees más importante que los demás, sos boleta", dijo el entrenador con su particular estilo de contar, durante una entrevista que brindó al programa La Quinta Tribuna, de AUF TV.

Las cábalas y el trato con los jugadores de Monarriz

También habló de sus cábalas: "El que no es cabalero es mentira. Cada uno tiene su ritual. Después si voy a pensar que me voy a poner una remera y vamos a hacer goles o dar 500 pases es mentira. Pero me voy a seguir vistiendo de la misma manera y cuando pierda si quiero la cambio y si no, no".

Pero siempre "hay un trabajo atrás, no vas a ganar porque tengas una remera o un buzo con 40 grados de calor. Pero el que no tenga un ritual, algo, se ponga una ruda debajo del botin, la media dada vuelta de una manera, rece tres veces, es un chamuyo o una mentira".

Entiende que los entrenadores de fútbol están "en una silla eléctrica y sabes cómo nos pelan si llegamos a perder. Vos haces bien las cosas y estás 15 años ahí, yo capaz que mañana no estoy más", le dijo al periodista.

Vivir y trabajar con esa presión no es fácil: "Te tenés que acostumbrar, son golpes duros, duras menos que un pancho. El tema es que se vive una locura, una ansiedad, una aceleración, y los procesos a veces son un poco más largos. El dirigente es el nexo con la gente y hoy como está el mundo, las redes y todo, matan al dirigente, entonces el dirigente llega un momento que te convoca para ganar y si no lo haces prontamente vas para afuera. Es lo más fácil. Después hay dirigentes que tienen la personalidad necesaria para sostenerte en un convencimiento. Después la credibilidad que le das al futbolista".

Monarriz dijo que si bien el vestuario de los futbolistas es sagrado, en ocasiones va a tomar mate con ellos. "Trato de ganarte el corazón, cuando sos un soberbio con los chicos, y estás vos por delante de todos, te crees más importante, para mi las cosas no van. El vestuario de los futbolistas es sagrado, pero no voy a mentir, a veces entro y tomo mate con ellos. Y a la altura de tomar mate con ellos me pongo a la altura de ellos y si tenemos que escuchar música bailamos juntos y cuando entramos a la cancha, al que no corre le digo cualquier barbaridad, termina y sigo tomando mates con ellos".

Cuando un futbolista confunde la relación, "tenés que poner un planchazo. Mirá que podés entrar o salir porque hay 30 futbolistas esperando. El que no crea le está faltando el respeto al compañero y el que hace caripela, pedile perdón y a seguir entrenando. Yo renuncié a San Lorenzo porque tuve dos problems, estaba en el tope de gama, me desilusioné con una cosa así y renuncié; a mi no me echaron".

El entrenador de Juventud contó que para hacerle ver los errores a los jugadores, suele preparar con sus ayudantes un video de tres o cuatro minutos para que lo vean: "Estás enojado, mirá el videito; terminan aceptando".