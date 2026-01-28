La sorpresa de Edgardo Novick en el consejo directivo de Peñarol por los derechos de TV del fútbol: ¿Ahora US$ 6 millones son más que US$ 10 millones?

La decisión de Peñarol de rechazar el plan de reparto de los derechos de televisión del fútbol uruguayo, por los que recibirá US$ 8.100.000 por año (desde 2026 a 2029) más los ingresos de merchandising (estimados en hasta US$ 2.500.000 ), causó sorpresa en parte del consejo directivo después que el monto fue acordado por el mismo club en una comisión en la que trabajó con Nacional y con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Como informó Referí este martes , en reñida votación que terminó empatada y con el voto doble de Ignacio Ruglio, Peñarol rechazó el plan de reparto.

Por espacio de dos horas y media y un único tema, el reparto de la torta del nuevo contrato con el que la AUF vendió los derechos del fútbol uruguayo desde el 1° de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2029 por US$ 67.500.000 por año, se reunió el consejo este martes.

En la reunión se informó que Peñarol recibirá US$ 8.100.000 por la TV y entre US$ 1.000.000 y US$ 2.500.000 por concepto de merchandising. Por lo que al año los aurinegros podrán ingresar entre US$ 9.000.000 y US$ 10.500.000 por derechos de TV y merchandising. Nacional percibirá iguales cifras.

Por el contrato de Tenfield, que terminó el pasado 31 de diciembre, Peñarol percibía US$ 3,7 millones al año.

¿Cómo votó el consejo directivo de Peñarol?

Los que se opusieron a la fórmula del reparto fueron el presidente Ignacio Ruglio, y los dirigentes oficialistas Marcelo Solomita, Víctor Bedrossian y Zelmar Dufrechou.

Bedrossian participó como suplente de Zaidensztat quien pidió la licencia la semana pasada luego de tener discrepancias con los manejos del presidente Ruglio. Dufrechou lo hizo, vía Zoom, en lugar de Jorge Nirenberg.

El quinto votó a favor fue de Santiago Sánchez, de la oposición.

Los dirigentes que votaron a favor fueron Evaristo González, Edgardo Novick, Guillermo Varela, Rodolfo Catino y Nicolás Ghizzo.

Alejandro González, del bloque del oficialismo, se abstuvo.

Por esa razón, la votación terminó 5-5 y la misma se decidió por el voto doble del presidente.

La sorpresa de Novick frente a la decisión del consejo

El consejero Novick, quien en el inicio de la segunda gestión de Ruglio (2024-2027) comenzó como secretario general y renunció al año por discrepancias con el presidente, se mostró sorprendido en el consejo por la situación que se estaba planteando.

Durante la reunión planteó su discrepancia sobre la situación y expresó que hasta seis meses atrás el consejo directivo votaba por US$ 6.000.000 (la oferta que Ruglio dijo que conseguiría con Tenfield para los aurinegros) y ahora rechazaban una de US$ 10 millones.

La molestia de Novick quedó planteada porque fue el consejo directivo de Peñarol el que lo designó para negociar por el club junto al vicepresidente Zaidensztat y Catino.

En esa primera reunión de octubre, a la que concurrieron los tres dirigentes de Peñarol, participaron por Nacional el presidente Ricardo Vairo, el vice Flavio Perchman y el integrante del comité ejecutivo, Eduardo Ache.

Con el correr de los meses y la distancia que Nacional estableció con Peñarol en el terreno político e institucional, el acuerdo se terminó cerrando en reuniones en las que participaron Novick, Ache y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso.

Según pudo conocer Referí, las gestiones de Novick fueron avaladas por el vicepresidente y el resto del consejo estaba en conocimiento de la forma en que avanzaban hacia eso US$ 8.100.000 por derechos de TV y la posibilidad de incrementar hasta US$ 2.500.000 por merchandising.

Este viernes la AUF levantará el cuarto intermedio para terminar de considerar la forma de reparto de los nuevos ingresos que tendrá el fútbol uruguayo.