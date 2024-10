La sorpresiva confesión de Martín Lasarte tras el triunfo de Nacional sobre Cerro Largo

"El primer tiempo fue de lo peor, no estábamos en la cancha, no estuvimos. Fue de lo peor porque la mente no estaba ahí. En el segundo tiempo entramos los mismos y parecíamos otro equipo, incluso con viento en contra. El fútbol tiene eso, la mente juega un rol. Hicimos un gol, hasta los 20 o 23 minutos quizás fue lo mejor nuestro y luego se transformó en un partido de posesión de ellos, con ataque y alguna contra nuestra y donde tuvimos alguna más pero ya desde otro lugar", afirmó.