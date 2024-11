Las decisiones de Martín Lasarte en un partido que no le encontró la vuelta a Nacional, no supo entrarle a Danubio y se fue sin dar declaraciones

TORNEO CLAUSURA "Nos pagan por jugar, no por regalar partidos": lo que dijo Matías Fracchia, de Danubio, tras el empate ante Nacional y su respuesta sobre Eguren

El entrenador Martín Lasarte convocó a 24 jugadores para el encuentro y llamó la atención que Federico Santander, que estuvo en la lista, finalmente quedó afuera del plantel de 21 futbolistas.

El atacante guaraní supo darle una mano con goles y lucha, pero no estuvo a la orden en el Viera.

El técnico tampoco pudo contar con Leandro Lozano, quien tuvo una sobrecarga muscular. En su lugar colocó a Nicolás “Ojito” Rodríguez, un cambio cantado y comprensible ya que el lateral pasaba por un buen momento, con asistencias y goles.

Nacional Danubio campeonato clausura 2024, Luis Mejía. Foto: Leonardo Carreño

Con respecto al equipo, Lasarte optó por armar una alineación sin 9 de área y con Nicolás “Diente” López como atacante de referencia, como en los últimos partidos.

La alineación tricolor fue con Luis Mejía; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Diego Polenta y Gabriel Báez; Christian Oliva, Lucas Sanabria y Alexis Castro; Antonio Galeano, Jeremía Recoba y Nico López.

Un aspecto que llamó la atención fue que Nacional en el primer tiempo no tuvo la presión ofensiva cuando Danubio tenía el balón. Los franjeados comenzaron mejor, llegaron en varias ocasiones, con juego por las bandas, y con dos situaciones de peligro real frente a un remate desde afuera del área de Castro que no tuvo mayor riesgo para los de Maroñas. Los albos no tuvieron peso en el área en el primer tramo.

Bentancourt, el primer cambio

Para el segundo tiempo, Lasarte realizó el primer cambio con el ingreso de Ruben Bentancourt en lugar de Castro. El delantero volvió al equipo tras una lesión y luego de su último partido el pasado 8 de noviembre ante Racing.

El entrenador optó por él como primera opción para levantar al equipo. Y en el comienzo del complemento se vio lo mejor de Nacional, con Bentancourt peleando pelotas aéreas y generando situaciones para el Diente López y Recoba, quienes se encontraron con Mauro Goicoechea en gran nivel.

20241127 Gabriel Báez Danubio Nacional Torneo Clausura 2024. Foto Leonardo Carreño Gabriel Báez Foto: Leonardo Carreño

Pero la intensidad tricolor se fue apagando ante una defensa franjeada que volvió a mostrarse sólida, confirmando por qué es uno de los dos equipos con menos goles recibidos en el Clausura, 4, registro que comparte junto a Peñarol.

Lasarte siguió con los cambios pero sin que dieran en la tecla. A los 60 entró Diego Zabala por Galeano, buscando más precisión con la pelota y no tanta velocidad por banda. Luego, a los 72’, fue el ingreso de Mauricio Pereyra por Recoba, que había sido el más peligroso, otro cambio con la misma intención de tener mayor claridad.

Pero no hubo caso. Nada funcionó.

¿Y Diego Herazo? El delantero colombiano miraba desde el banco de suplentes como pasaban los minutos y él no ingresaba, siendo el atacante que venía en mejor estado de forma tras marcar dos goles ante Fénix y otro ante City Torque.

El atacante se quedó sin jugar ya que Lasarte cerró el partido con los dos últimos cambios: Exequiel Mereles y Gonzalo Petit, dos juveniles, que ya han mostrado sus credenciales, a los que mandó a la cancha por Oliva y Nicolás Rodríguez a los 82’, cuando el plan ya era lanzar pelotas al área y esperar que quede alguna.

Nacional Danubio campeonato clausura 2024, Jeremía Recoba. Foto: Leonardo Carreño

Pero Nacional no tuvo chances, solo un remate desde afuera del área de Bentancourt en la última jugada, que Goicoechea mandó al corner, lo que no fue visto por los jueces y generó un reclamo acalorado de los futbolistas albos, que dejó el clima caliente que siguió tras el final con el encontronazo con jugadores de la franja.

Los tricolores terminaron el partido jugando al todo o nada, corriendo riesgos defensivos que Danubio no supo aprovechar.

Lasarte cerró el encuentro con Báez y Polenta, quien estuvo al filo de la roja por un patadón a Papelito Fernández, en defensa; con Pereyra bajando a buscar pelotas para armar jugadas o hacer pases al área, con Sanabria muy dolorido, y luego con todos en el área: Petit más retrasado, Mereles con perfil cambiado, Coates de 9, que terminó con un chichón en la frente, Bentacourt y Zabala por derecha.

20241127 Nacional Danubio Leodán González Christian Oliva. Torneo Clausura 2024. Foto: Leonardo Carreño Nacional Foto: Leonardo Carreño

“¡Corner!”, se le escuchó a Lasarte gritar para reclamar acaloradamente la última jugada, ya desesperado, pidiendo una última oportunidad para buscar el gol que no se le dio en toda la noche.

Nacional no pudo con la defensa de Danubio, se fue del Viera masticando bronca, tras un borbollón con jugadores y funcionarios de los de Maroñas, en una noche con sabor a despedida del Clausura y del Uruguayo. Lasarte prefirió no hacer declaraciones, como ya lo hizo cuando tuvo resultados adversos y evitó hablar en caliente.