¿Siguen Leo Fernández, Damián García y Washington Aguerre en Peñarol? Qué dijo Ignacio Ruglio sobre las decisiones de Diego Aguirre para 2025

20241201 Peñarol campeón uruguayo 2024. Foto Inés Guimaraens (2).jpeg

Damián García y su "momento de salir"

“Se lo dije ayer. Damián estaba llorando, veníamos abrazados y se puso a llorar y solo repetía ‘Qué club hermoso tenemos’”, repasó Ruglio. “Y le dije: ‘Damián, ahora es tu momento de salir’. Porque yo estoy convencido que ahora es el momento de salir de Damián. Campeón del mundo sub 20, campeón de la Libertadores sub 20, jugó la final Intercontinental sub 20 en el estadio Centenario con 40.000 personas contra Benfica, titular permanente en una Libertadores en la que Peñarol salió tercero en América y campeón uruguayo con un disparate de minutos a lo largo del año de la copa número 54”.

20241201 Léo Coelho, Damián García y Jaime Báez. Peñarol Fénix Torneo Clausura 2024. Foto Inés Guimaraens (15).jpeg Léo Coelho, Damián García y Jaime Báez Foto: Inés Guimaraens

“Se lo dije ayer: ‘Damián, ya acá en el club no te quedan más pasos que dar. Salí, hacé una diferencia económica muy grande, cuidá la plata, compra apartamentos’, como les digo siempre. ‘Y venite en uno años a disfrutar del club con tu vida ya hecha’. Claramente vamos a hacer todo lo posible para que Damián salga”, agregó.

Washington Aguerre y el interés de Colo Colo

“No lo veo a Washi yendo a Colo Colo y no quedándose en Peñarol. Entre otras cosas porque Peñarol puede pagarle a Washi para que se quede. Me lo puede sacar algún grande de Brasil o de Argentina. Después es difícil que alguien nos lo saque porque hoy el club puede pagar y porque Washi es de Peñarol”, comentó Ruglio sobre la situación del arquero.

“Como digo que voy a hacer todo lo posible para que Damián salga, por Damián, voy a hacer todo lo posible para que Washi se quede, por Peñarol y por Washi”, sostuvo.

20241201 Peñarol campeón uruguayo 2024. Foto Inés Guimaraens (12).jpeg

Los casos de Guzmán Rodríguez y Pedro Milans

“A los dos aplica lo mismo que para Damián (García): si les vienen ofertas que les cambia la vida, a los dos los vamos a dejar salir. Porque a Peñarol ya le cumplieron. Si no les viene ofertas que les cambia la vida, les voy a decir quédense acá que Peñarol los va a premiar con salarios acordes a su carrera. A Guzmán ya se los subimos hace unos meses y ya está cobrando un salario más alto dentro de su propio salario que ya tena convenido. En ambos casos son jugadores por los que van a llegar ofertas y muy probablemente salgan, porque tienen que salir a hacer la diferencia. Si las ofertas no le cambiaran la vida, Peñarol va a hacer el esfuerzo para que se queden”.

20241114 Facundo Batista y Pedro Milans Wanderers Peñarol Torneo Clausura 2024 Foto Leonardo Carreño (3).jpeg Facundo Batista y Pedro Milans Foto: Leonardo Carreño

Batista y la delantera que no quiere tocar

“Es lunes y salimos campeones ayer”, dijo al ser consultado sobre el atacante Facundo Batista. “Tengo un machete de contratos en la cabeza que los tengo que ir a leer con Camilo Castro en el club para saber de cuales comprándolos Peñarol los tenemos adentro o de cuales los podemos sostener un tiempo más sin comprarlos”, señaló. “Para ver si esa delantera la podemos no tocar: Maxi Silvera, Batista, Avenatti”, comentó.

Lucas Hernández, Gastón Ramírez y Maxi Olivera

“Eso es (decisión de) Diego Aguirre”, dijo al hablar de los tres capitanes, quienes dependen de lo que defina el entrenador de cara a 2025.

“A mí dámelos a los tres. Pero al pasar las horas te las voy a poder responder, porque hoy no lo sé, no lo he hablado”, señaló Ruglio. “A mí déjamelos a los tres. Cada cual con su estilo y los minutos que vayan a jugar, pero son positivos. Adentro de Peñarol, eso sí lo sé yo como presidente, lo positivo que es tener a Gastón Ramirez en el papel que vino este año, porque nosotros tuvimos chispazos con Gastón en los años anteriores, y en el momento que arreglamos y el vino a Peñarol está totalmente positivo en la diaria, y no deja de ser para los gurises un tipo que jugó 5 años en Italia y 5 años en la Premier. De Lucas no tengo ni que hablar: la gente ama a Lucas. y en los planteles Lucas siempre te suma. Y Maxi es el capitán que siempre quise tener, con el que habló prácticamente todos los días. El que ha mantenido el orden en Los aromos a nivele de plantel. Un capitán que se ha ganado el respeto de todo del club, de punta a punta, y en muchas cosas que la gente ni sabe que Maxi Olivera hace a diario”, expresó.

20241201 Peñarol campeón uruguayo 2024. Foto Inés Guimaraens (14).jpeg

“Así que mi respuesta es: yo con los tres me siento muy cómodo trabajando. Y los tres que nombraste fueron los tres referentes fuertes de este plantel en la diaria, cuando pasan cosas graves como en todo grupo humano, y ellos sosteniendo las coas y en permanente comunicación”, agregó Ruglio. “Pero no soy yo el que decido eso y será Diego el que empiece un poco a delinear con quién se quede y quiénes no”.