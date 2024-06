Martín Lasarte: cómo va a jugar Nacional, por qué aceptó volver y qué dijo de Luis Suárez y de Griezmann

Para sus colaboradores solo tuvo elogios y reconocimientos.

“Tengo el privilegio de estar con un grupo fantástico de compañeros (Tulbovitz, Victorino, Conde y Flores) .Toda esta masa no hace más que motivarme para conseguir los objetivos que tenemos”.

Dijo que regresa a Nacional con experiencia, que se “embarca en una emoción" y "vivir con adrenalina, y esto está bueno”, pero se manifestó particularmente motivado de encarar este desafío con un “gran equipo de trabajo”.

¿Qué ocurrió la primera vez que Martín Lasarte llegó a Nacional?

Recordó Lasarte que la primera vez que llegó como entrenador a Nacional se registraron situaciones especiales.

“El fútbol tiene avatares. Vos nunca sabés qué es lo que puede suceder. Esto nunca lo dije, la primera vez que viene como entrenador llegué porque hubo una elección, empataron dos colegas y luego surgieron otras opciones, y ahí fui elegido”.

La reflexión de Martín Lasarte: "Justo e injusto conviven en el fútbol"

¿Cómo ve a Nacional? “No entiendo lo de la visión, es matemática. Las matemáticas no tienen visión. Con estos puntos, en otro momento, Nacional hubiera sido campeón. Lo que ocurre es que ‘justo’ e ‘injusto’ conviven con el fútbol. Aquí, venimos a ganar, a encontrar nuestro lugar. Entiendo que estamos en una buena situación, que queda un período en el que en casa estamos en plena competencia y debemos conseguir los puntos para obtener el torneo”.

lasarte.jpg Martín Lasarte y su cuerpo técnico Foto: @Nacional

Explicó que al plantel lo encontró “apenado” por la forma en que se terminó el ciclo de Álvaro Recoba, pero reflexionó sobre una realidad de este deporte: “El fútbol esa sí, el fútbol no espera, hay que ganar todos los partidos. Un nuevo entrenador revitaliza, sacude la modorra y es lo que pretendemos hacer, que se sientan motivados y contentos”.

¿Martín Lasarte jugará con dos 9?

Sobre la posibilidad de jugar con dos nueve (Gonzalo Carneiro y Ruben Bentancourt) o con uno solo, explicó: “Habrá partidos para dos 9, otros con un 9, habrá momentos para uno, y otros para dos, así como también para línea de cuatro o línea de tres”.

Para Lasarte no es nueva le experiencia de tomar un equipo en plena campaña y en desventaja en la tabla. “Esto no es algo que no haya vivido, por ejemplo, cuando fuimos a Egipto, Al Ahly, estábamos 14 puntos atrás y fuimos campeones. El fútbol tiene esas cosas. Si aceptamos venir es porque estamos convencidos que lo podemos conseguir. Estamos muy alineados con la sensación de que lo podemos lograr. Es claro que no se va a cambiar de un día a otro. Poco a poco iremos integrando nuestros conceptos para lograr el andamiaje que tenemos”.

¿Qué lugar le dará a los juveniles? ”No me gusta hablar de esto, pero lo voy a decir porque no lo digo mucho, hice debutar a Luis Suárez y Antoine Griezmann”. De pronto el silencio de apropió de la conferencia de prensa, y el entrenador continúo: “A lo que voy es que siempre trabajé con equipos de cantera. Real Sociedad, Universidad Católica, Nacional, son todos equipos de cantera, pero no me gusta utilizar a la juventud para quemarla. Todo lleva su proceso”.

¿Cuáles son los objetivos de Nacional? “Ganar todos los fines de semana, salir campeón e ir al Mundial de Clubes”.

Los partidos con Sao Paulo en octavos de final de la Libertadores, que se jugarán en agosto, “tiene una importancia inmensa, pero primero lo primero, y lo importante es ganar fin de semana a fin de semana, que se consolide un equipo, una integración continua, darle motivación a los que no juegan, y estar todos alineados”.

¿Refuerzos? “No hablamos de nombre. Se harán esfuerzos en algunas posiciones, pero estamos compitiendo y no es sano hablar de posiciones a reforzar”.