Martín Lasarte habló sobre la molestia de Herazo al salir contra Boston River, de la vuelta de Carneiro y qué plantel llevará a Mercedes

20240714 Gonzalo Carneiro se retiró llorando en el partido entre Nacional ante Danubio Gonzalo Carneiro se retiró llorando en el partido entre Nacional ante Danubio FOTO: Leonardo Carreño

Con respecto a la molestia de Diego Herazo cuando fue sustituido frente a Boston, el entrenador aclaró: "Herazo no se molestó por el cambio, se molestó por otra cosa interna de ellos, algo que habíamos trabajado en la semana y que después no se hizo en la cancha. Es normal que suceda. Con los jugadores siempre tengo charlas".

Luego recordó que el colombiano llegó a Nacional el año pasado "por una circunstancia tremendamente extraña" que fueron las lesiones de Carneiro, Bentancourt y la situación personal de Santander. "Cuando se empezaron a recuperar los demás, compitió y también estuvo afuera varias veces. Lo que puedo contar es lo que él me dijo en aquella oportunidad: "Profe yo no voy a bajar los brazos, voy a seguir buscando mi oportunidad".

herazo.jpg Diego Herazo Foto: @Nacional

Lasarte destacó que esta semana, Mauricio Pereyra entrenó de forma "extraordinaria" y sobre los pocos minutos que tiene el volante en los partidos oficiales, señaló: "Si hubiera actividad oficial este fin de semana, se me hubiera hecho muy difícil no darle una oportunidad, incluso de titular. Pero por ejemplo, para poner a Mauricio 45 minutos, tengo que sacar a Nico López; y ahí la pregunta sería, ¿por qué sacás a Nico López?".

Con respecto al amistoso del fin de semana, su idea es que "jueguen los que menos minutos han jugado, hacerles hacer fútbol a los que menos han competido. Algunos de los habituales van a jugar".

Bien en ataque, no tanto en defensa

También se refirió al momento del equipo, que ganó sus últimos dos partidos frente a Progreso y Boston River: "Empezamos la temporada con muchas ausencias y llegadas a último momento, eso no nos permitió utilizar una fórmula que habíamos pensado y utilizamos una fórmula del año pasado, que algunos jugadores se sentían cómodos. El día de Progreso empezamos a utilizar otras situaciones. Vamos a seguir en esa búsqueda".

giv-2soxmaa0-gs-jpg..webp Renzo Sánchez salió lesionado @Nacional

Contra Boston, el fin de semana anterior, "me parece que fuimos un equipo que tuvo pautas positivas al atacar y otras negativas al defender. Es el resumen que haría. Cuando hablo de estos aspectos los involucro a todos, a todo el equipo. Poco concentrados, se movió muy bien Boston. Después teniendo el balón y a la hora de atacar generamos situaciones", destacó.

Sobre Renzo Sánchez, que no juega desde el 10 de marzo de 2024 por una rotura de ligamentos, Lasarte expresó: "Renzo está entrenando normal desde el año pasado, con el grupo, después sigue haciendo tareas específicas. Fútbol es espacios reducidos de gran intensidad no está haciendo. Estamos esperando la recomendación de los médicos, que el equilibrio de su faz muscular se produzca, todavía no se ha producido. Ese tiempo es mucho más cercano, pero no puedo asegurar cuánto. Lo más importante es su cabeza, empezó a ganar confianza, a perder el miedo, no olvidemos que es su segunda lesión".