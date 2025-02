El peor momento de Darwin Núñez en Liverpool: hasta su técnico Arne Slot lo critica públicamente

"Le ayudé diciéndole que podía perder una oportunidad (contra el Aston Villa)", dijo Slot, hablando antes del encuentro de su equipo ." No sólo fui duro con él, sino que por segunda vez consecutiva no estuve contento con su esfuerzo , contra el Wolverhampton y contra Aston Villa.

arne slot.jpg Arne Slot, técnico de Liverpool

"No puedo aceptar que un jugador no lo dé todo. Eso está claro. Puedo aceptarlo una vez, pero dos veces fue demasiado. Por eso lo abordé. Pero si pierdes una oportunidad, tienes que luchar por el equipo. No digo que no lo hiciera, pero no era el Darwin habitual, el que es querido por los aficionados. Eso se debe principalmente a que siempre trabaja muy duro".