Martín Lasarte: "La Copa AUF Uruguay es un torneo que no genera expectativa, le falta algún elemento más"

“Todo el mundo opina y es lógico que lo haga, pero hay una realidad: es un torneo que no genera expectativa. Jugar un torneo, como he escuchado por ahí, para ver caras nuevas, entonces por sí no le estás dando importancia”, comentó.

“Me parece una buena idea que todavía le falta algún elemento más, un premio mayor a nivel deportivo, no lo sé, no es mi tema”, dijo. “Ahora vamos a jugar y tenemos la posibilidad de poder utilizar dentro del equipo base algunos recambios, ver algunos jugadores qué nos pueden dar”.

Consultado por las “decisiones políticas” que han tomado algunos clubes, entre ellos Peñarol, de no jugar el torneo, Lasarte reiteró que su equipo sigue la línea que marca la directiva.

“Vos lo respondiste: lo político es lo político y lo deportivo es lo deportivo. A nosotros nos dicen hay un torneo para jugar y hay que competir, y vamos. El que no compita, que no compita, no me voy a meter en lío ajenos”, expresó.

El repaso de la actualidad del plantel de Nacional

La lesión de Sebastián Coates

“En el caso de Sebastián Coates, él creo que fue antes de ayer que ya participó con el resto de los compañeros, ayer seguro, pero pautando sus tareas, todavía con alguna precaución, simplemente porque era un poquito prematuro. Eso hace pensar que quizás le quede demasiado cercano el partido. Pero tenesmo dos días más. Creo que el partido le quedaría un poquito cerca”.

Sebastián Coates Sebastián Coates Foto: Nacional

La lesión de Jeremía Recoba

“Trabajó ayer diferenciando, en recuperación, está con una molestia residual de la lesión que tuvo. Viene en ascenso, en mejoría. No creo que llegue para el partido”.

Wanderers, el rival que llega en gran momento

"Los números hablan por sí solos (5 victorias consecutivas). En un fútbol como el nuestro donde a veces es difícil encontrar la regularidad o mantener esa supremacía sobre el resto, en este caso el rival, Wandeers, está haciendo una buena campaña y eso te obligo a a una mayor atención a cuáles son sus cualidades. Es un buen equipo, está muy bien, tiene una muy buena dirección, tiene buenos futbolistas. Y el ánimo, del momento adecuado, la relación ánimo y deportivo es buena".

¿Tienen que rendir examen en cada partido tras la muerte de Juan Izquierdo?

“Perdón, pero no me parece que tengamos que rendir examen. Me parece que estamos hablando de una cuestión muy dura y no me parece justo que todos tengamos que rendir examen en relación a lo ocurrido. A cualquier ser humano que le ocurre algo así le duele, le molesta, y lo tenés adentro... No me parece que la palabra sea rendir examen. Si a lo que te referís es que tenemos que intentar vencer una situación que golpea, sí, desde ese lugar está claro, pero no rendir examen”, respondió.

Las opciones tácticas por la lesión de Mauricio Pereyra

“Manejamos dos posibilidades. Las estamos viendo. Puede ser un doble 9, un 9 con un mediapunta detrás, o con tres volantes”.

Juveniles que pueden subir

"Hay jugadores que ya hemos subidos definitivamente, pero hay compromisos que a nosotros es difícil regularlos. (Exequiel) Mereles, por ejemplo, está entrenando con nosotros en Primera pero su compromiso con la elección hace que muchas veces no dispongamos de él en la semana para verlo trabajar y darle un lugar. Jairo Amaro, Gonzalo Petirt tampoco está entrenando con nosotros. Hay algún otro. Estamos viendo. Este fin de semana tenemos para poder paliar alguna dificultad que tengamos".

Tomás Viera y su convocatoria a la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa

"Él y Paolo (Calione) estuvieron un día antes con nosotros para incluso concentrar. Por alguna duda. Y dijimos vamos a concentrarnos a los dos y los liberamos. No he hablado con él, pero me imagino. Se lo dije a los compañeros de Tercera o más chico, que tan rápido ya tenía la camiseta de la selección del primer equipos con su nombre atrás, algo que ha todos nosotros nos hubiera gustado tener. Intentaremos compartir esa experiencia con él con sus compañeros me parece enriquecedora".

La posición de Nicolás “Diente” López

"Creo, y lo hablamos, que la participación el otro día (ante Liverpool) fue de extremo mentiroso, por llamarlo así, más allá de que luego terminó jugando de centro delantero. Nicolás se ha manejado siempre como centrodelantero, más allá de alguna excepción, o como otro delantero o detrás del delantero. Creo que su mayor rendimiento se pueda dar ahí. Él viene un poquito atrasado por la cantidad de juegos que ha tenido este año. A veces es difícil cómo encajarlo".

La baja del rendimiento de Lucas Sanabria

“Luca Sanabria no lleva un año en Primera división, paso de ser un ignoto que nadie sabía quién era a un titular indiscutido, todo mérito de Álvaro Recoba. De un pase inminente que se iba a hacer y se iba a dar, ahora se pospone. Eso a veces es difícil para un jugador experimentado, que dejás para un jugador con menos recorrido… Tampoco ha estado horrible, yo creo que no ha estado tan brillante. Él está bien, tiene algunas cualidades que lo hacen un jugador superimportantes. El pulmón del equipo, va y viene, es el típico volante box to box. Quizás en algún momento generaba más situaciones de gol, incluso convirtiendo, pero eso lo va a recuperar, está entrenando bárbaro. Tuvo un par de semanas que jugó con algunas molestias por las que tuvo que ser sustituido, peor hoy lo veo mucho mejor”.