Martín Lasarte recordó que Luis Suárez fue "sumamente criticado" en sus comienzos al hablar de un actual jugador de Nacional que ha sido cuestionado

Lasarte fue el técnico que hizo debutar a Luis Suárez en Nacional y en sus primeros partidos el delantero recibió cuestionamientos debido a que no hacía goles.

20240822 FBL - LIBERTADORES - SAOPAULO - NACIONALURU Nacional's Paraguayan forward Antonio Galeano reacts during the Copa Libertadores round of 16 second leg football match between Brazil's Sao Paulo and Uruguay's Nacional at the MorumBIS stadium in Sao P

Antonio Galeano

Foto: Nel son Almeida / AFP