Nacional disfruta la tradición de los Recoba y sus goles ante Peñarol; mirá los números del Chino y de Jeremía

Para anotar su primer gol ante Peñarol, el 19 de marzo de 1997, el Chino necesitó jugar 7 clásicos y 43 partidos con la camiseta tricolor, club al que llegó desde Danubio.

Su segundo tanto ante los mirasoles fue 15 años después, el 20 de noviembre de 2011, cuando regresó al tricolor tras su experiencia europea, en el que fue su noveno duelo ante Peñarol.

Entre sus goles más recordados a Peñarol está el del “clásico de los descuentos”, en el que Nacional ganó 2-1 con un gol de tiro libre de su autoría en el minuto 90+4 al golero argentino Pablo Migliore.

1538160657859.webp El gol de Recoba a Migliore Nicolás Garrido

Fue el 9 de noviembre de 2014, cuando los tricolores ganaron con remontada y con el golazo del Chino.

"El recuerdo, todo Nacional sabe, lo digo y lo repito, fue el momento más feliz de mi vida futbolística", dijo Recoba sobre ese momento. "Ese gol de tiro libre fue el momento más feliz. Tuve lindos momentos, pero inolvidable como ese, ninguno".

Embed - Golazo Clásicos 2014 - Alvaro Recoba

“Cada año que me lo hacen recordar me pone feliz. Cada vez se va viendo más pixelado ese recuerdo, fue un momento maravilloso que me marcó en lo personal futbolísticamente", agregó. "Lo que a mí me faltaba capaz para cerrar un termino de carrera de la mejor manera era eso, tuve la suerte de hacerlo", señaló.

En total, el Chino fue dos veces campeón uruguayo con Nacional, en 2010/11 y 2014/15, y marcó 61 goles en sus 176 partidos como tricolor, un promedio de 0.35.

Los números de Jeremía

Por su parte, Jeremía lleva 7 clásicos disputados, tres ganados, cuatro empates y nunca perdió; y dos goles anotados, en su sexto y séptimo clásico.

Para su primer gol contra Peñarol pasaron 51 partidos en total.

20250127 Jeremía Recoba celebra su gol para Nacional ante Peñarol Jeremía Recoba celebra su gol para Nacional ante Peñarol FOTO: @Nacional

El volante ofensivo ya le había marcado a Peñarol en el clásico de la Supercopa Uruguaya 2025, en el que puso el tanto para la victoria 2-1, además de ser protagonista en la jugada del penal que luego anotó Nico López.

Jeremía volvió a ser goleador clásico al marcar un golazo de taquito para el empate 1-1 de este domingo en el Gran Parque Central, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2025.

20250126 Jeremía Recoba y Guillermo De Amores Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (28).jpeg Jeremía Recoba y Guillermo De Amores Foto: Inés Guimaraens

“Tremendo esfuerzo del grupo que dejó todo en cada pelota”, señaló, para destacar el trabajo que realizó el equipo.

Además, tuvo palabras de agradecimiento para la hinchada tricolor. “Gracias otra vez a la gente por su apoyo y el recibimiento de ayer! Siempre Nacional”, sostuvo Recoba, quien fue sustituido en el segundo tiempo.

En total, hasta el momento, el volante de 21 años lleva jugados 55 partidos y tiene 12 goles anotados, un promedio de 0.22.