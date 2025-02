Flavio Perchman elogió a dos jugadores de Peñarol por el rendimiento en el clásico ante Nacional y defendió a Esteban Ostojich contra sus compañeros de directiva

El vicepresidente de Nacional Flavio Perchman reveló que el tricolor visitará a Progreso en el Parque Paladino por la tercera fecha del Torneo Apertura porque los gauchos del Pantanoso no quisieron negociaron con los albos por razones "deportivas". Además, el 2 del bolso hizo un análisis del clásico, elogió a dos jugadores de Peñarol por su rendimiento y dio su particular mirada sobre el arbitraje de Esteban Ostojich .

"A Progreso ya lo había llamado y me dijo que por los dos malos resultados de las dos primeras fechas no querían evaluar la posibilidad de no jugar en el Paladino. Van a desechar la posibilidad de ser locales en el Estadio, me parece correcto. Nacional tiene un plantel para ganarle a Progreso en cualquier cancha , siempre respetando al rival. En el Estadio nos íbamos a sentir cómodos si no es así, tenemos que acatar lo que diga Progreso y es indispensable ganar en la cancha que nos toque, si es el Paladino, si lo habilitan hoy o en la cancha que sea. No llegamos a ofertar nada, era un tema esencialmente deportivo", expresó Perchan en Último al Arco que se emite por Sport 890.

El análisis del clásico de Flavio Perchman

"Fue un partido trabado, el primer tiempo no me sorprendió para la formación que teníamos porque no íbamos a tener juego por banda. Eso se mejoró para el segundo tiempo cuando Martín (Lasarte) pone a (Lucas Villalba). También es una realidad que en un cuadro grande los responsables de esa profundidad son los laterales y ayer les costó. Teníamos campo y terreno, pero Peñarol jugó muy abroquelado atrás. Fue un primer tiempo medio previsible, chato, con pocas situaciones de gol. Me acuerdo el tiro de Rodrigo Pérez que fue tremenda atajada de Mejía, son esas atajadas que no parecen tanto de afuera, pero fue terrible. En nuestro caso fue el tiro de Jeremía Recoba", expresó Perchman.

Nacional y Peñarol empataron 1-1 este domingo en el Gran Parque Central por la segunda fecha del Torneo Apertura.

"Después el resultado fue justo. No fuimos muy superiores a Peñarol, no tuvimos discernimiento claro. Encontramos el gol rápido para empatar, para el tenor del partido. Tuvimos 15 minutos de superioridad emocional, pero no lo materializamos en la red. Los cambios fueron lógicos. Yo hubiera dejado a Herazo, pero era difícil sacar a Nico López cuando el equipo se está llevando por delante a Peñarol. Me dio la sensación de que nos frenamos un poco, el partido no tenía mitad de cancha, y llegamos a un final de empate justo, un arbitraje irregular que no incidió en el resultado, pero cortó mucho el juego. Me llamó mucho la atención la cantidad de descuentos que dio. Las amarillas me parecieron muy correctas. Mantenemos la racha clásica. Nacional vuelve a tener poderío en el juego aéreo y los hinchas de Nacional no nos fuimos conformes de la cancha, eso demuestra que somos un equipo grande y no nos conformamos con un empate", agregó.

Lucas Villalba y Maximiliano Silvera Nacional Peñarol clásico Gran Parque Central Torneo Apertura.jpeg Lucas Villalba y Maximiliano Silvera FOTO: INÉS GUIMARAENS

Perchman elogió a Luciano Boggio, una de las figuras de Nacional en el clásico: "Jugó un partido estupendo para haber llegado hace cuatro días y tener tres entrenamientos. Se hizo dueño de la mitad de la cancha, tuvo una dinámica inusual para el fútbol uruguayo y la mantuvo hasta el último minuto".

"A Rómulo (Otero) le está faltando un poco en la forma física, y adaptarse al fútbol uruguayo que es muy difícil. Es muy pronto para entrar a juzgar", agregó.

Los elogios a Maximiliano Silvera y Rodrigo Pérez

Luciano Boggio y Rodrigo Pérez Nacional Peñarol clásico Gran Parque Central Torneo Apertura.jpeg Luciano Boggio y Rodrigo Pérez FOTO: INÉS GUIMARAENS

"Peñarol siempre juega con un bloque (defensivo) muy bajo en el Parque, sobre todo la primera hora y después se van soltando. La diferencia es que esta vez no se desentendieron de la pelota sino que cuando tuvieron la pelota, trataron de cuidarla y de jugar. Tuvieron una figura muy importante en Maxi Silvera que la cuidó muchísimo y en Rodrigo Pérez que hizo un muy buen partido.

"El gol en el arranque del segundo tiempo de Peñarol es una cuestión para rever. Uno es casualidad, dos es más que casualidad, tres es tendencia", afirmó el 2 de Nacional.

"No puede pasar en un clásico que un jugador traslade 25 metros la pelota. (Julián) Millán da el paso al frente para cortar el avance y mete el pase filtrado y Maxi queda frente a Luis. Hubo una falla conjunta", expresó Perchman.

La sanción que puede recibir Nacional por los incidentes: "Es más para un apercibimiento"

Nacional Peñarol clásico Gran Parque Central Torneo Apertura Maximiliano Olivera le entrega a Ostojich una petaca de vidrio que cayó desde la tribuna.jpeg Maximiliano Olivera le entrega al árbitro Ostojich una petaca de vidrio que cayó desde la tribuna cuando el lateral aurinegro intentaba reponer un lateral FOTO: INÉS GUIMARAENS

"Pregunté de dónde había salido el encendedor, la gente encargada de cámaras quedó en ver el tema, cuando son dos hechos re contra aislados y hay una multitud, hay que alabar el trabajo de seguridad que se hizo. No está bueno lo que pasó, pero son dos personas en 38 mil, hay que tener flexibilidad. Diría lo mismo si fuera en el estadio de Peñarol. Si no vamos a vivir fuera de nuestro estadio nosotros, Peñarol, el fútbol uruguayo, va a dejar de ir gente a la cancha. No estamos contentos, pero creo que la fiesta en general tuvo un puntaje importante", expresó Perchman sobre las agresiones que sufrieron los jugadores de Peñarol.

"Es más para un apercibimiento que para una sanción", analizó.

Mirá en esta nota cuáles son las sanciones a las que se expone el tricolor.

"Amortizamos el 80%, 85%", dijo sobre los costos del espectáculo tras la decisión de Nacional de cobrarle entrada a los socios. "Fue excelente la respuesta de los socios. Hubo un 8% de contras porque en este país siempre tenés un 8% de contra para todo, en palcos una aceptación del 72%, donde era opcional, fue excelente su respuesta también".

En los últimos tres clásicos jugados en el Gran Parque Central, los jugadores de Peñarol fueron agredidos a nivel de cancha por hinchas de Nacional, lo cual revela una tendencia.

Su crítica al arbitraje de Esteban Ostojich

Nacional Peñarol clásico Gran Parque Central Torneo Apertura Ostojich amonesta a Christian Oliva.jpeg Ostojich amonesta a Christian Oliva tras una fuerte entrada a Leo Fernández FOTO: INÉS GUIMARAENS

"Fue un arbitraje con leve tendencia aurinegra en fallos chicos y cortar el juego y llevar el juego a un terreno que a Nacional no le servía; no tiene nada que ver con el resultado ni lo justo del resultado. No me gustó el tipo de arbitraje. Cortó mucho el juego, no le dio dinamismo. Tiene muy buenas condiciones técnicas", dijo Perchman sobre Esteban Ostojich "pero arbitra muy distinto a nivel local que a nivel internacional. Las tarjetas estuvieron bien. No fue un arbitraje que me encantó, pero sacó el partido. Es difícil un clásico. Me pareció rara la cantidad de descuentos que dio. Un montón de momentos parado el partido, espera la respuesta del VAR, 10 cambios (en realidad fueron ocho porque Peñarol solo hizo tres y no cinco variantes).

"Con Polenta se tiene que encargar de hablar el cuerpo técnico", afirmó Perchman sobre el ingreso de Diego Polenta a protestarle al juez al final del clásico, ganándose la tarjeta roja.

La mano de Rodrigo Pérez y la "paranoia" que quiere cambiar

"La mayoría pensaba que pudo haber sido penal y me recriminaron que dijera que para mí no fue penal, les parecía que había sido un penal claro. Siempre digo lo que veo y lo que pienso", afirmó Perchman sobre la mano de Rodrigo Pérez que Ostojich no sancionó como penal en el segundo tiempo, cuando el clásico estaba 1-1.

"No es normal que en nueva años no te cobren un penal y en ese lapso hubo penales claros que no se sancionaron. Pero también se ha creado una paranoia a lo que inciden los jueces en los partidos y nosotros vamos por otro camino. Queremos sacar esa paranoia, ya nos arbitró Javier Burgos, ahora Ostojich que son jueces donde había dudas en el club. Ayer no me gustó tanto el arbitraje pero no incidió en nada. Tuvo cuatro clásicos y no perdimos nunca. Peñarol tiene su manera de protestar y de hacer, tema de Peñarol, nosotros vamos a ir por otro camino y nos vamos a ir despegando de ciertas situaciones", afirmó Perchman.