Jugadores de Peñarol fueron agredidos por hinchas de Nacional a nivel de cancha en las últimas tres visitas al Gran Parque Central

Después, mientras los jugadores charlaban sobre lo ocurrido cayó sobre el campo de juego una petaca de vidrio color verde. Este proyectil, por una cuestión de puntería, no le pegó a ningún jugador de Peñarol.

Agresión contra Kevin Dawson

stuani-jpg..webp

En el clásico del Torneo Clausura de 2022, el último que se jugó con hinchas visitantes, en los escenarios de los grandes, la barra de Nacional agredió al golero Kevin Dawson.

Al actual guardameta de Defensor Sporting le tiraron una bolsa con granos de maíz desde la tribuna Abdón Porte y cuando la misma impactó sobre su cabeza, voló por toda el área,

Dawson acusó el impactó, quedó tendido en el suelo y tuvo que recibir atención médica.

El partido continuó y Nacional ganó 3-1.

En determinado momento del segundo tiempo, se generaron gravísimos incidentes cuando la hinchada de Peñarol exhibió una gallina inflable con los colores de Nacional. Eso generó reacción de hinchas de Nacional con pedradas.

La barra de Peñarol terminó incendiando la tribuna y una sala sobre la tribuna Héctor Scarone.

Agresión contra Washington Aguerre

20241006 Washington Aguerre, Leodán Gonzalez. Clásico Torneo Clausura 2024, Nacional vs Peñarol (5).jpg Washington Aguerre y Leodán González Foto: Inés Guimaraens

En el clásico del Torneo Clausura 2023, ya disputado solo con hinchas de Nacional, se generaron también graves incidentes.

La barra de Nacional exhibió banderas robadas a Peñarol.

También pararon el partido lanzando proyectiles y pirotecnia. En tres ocasiones paralizaron el clásico.

Primero le tiraron toda clase de proyectiles al golero Washington Aguerre.

El objeto más grande fue un mate color verde agua.

Luego, sobre el final, cuando Peñarol buscaba el empate, la hinchada comenzó a tirar pirotecnia a la cancha.

Aturdieron a dos jugadores de Nacional: Gabriel Báez y Lucas Sanabria.

El partido no fue suspendido por el accionar del jefe del operativo. De haber sido suspendido, Nacional, que ganó 2-1, hubiera perdido los puntos del clásico.

Agresión contra Jaime Báez

Nacional Peñarol clásico Gran Parque Central Torneo Apertura lanzaron un encendedor desde la tribuna que impactó en la cabeza de Báez, quien está en el piso.jpeg Desde la tribuna lanzaron un encendedor que impactó en la cabeza de Jaime Báez, quien está en el piso FOTO: INÉS GUIMARAENS

En este clásico, el jugador agredido fue Jaime Báez.

Además, cuando el partido terminó y los jugadores de Peñarol se iban a zona de vestuarios, desde la tribuna José María Delgado, se arrojó un proyectil que impactó sobre el abdomen del capitán Maximiliano Olivera.

Este realizó un gesto con las manos remarcado todas las veces que los jugadores de Peñarol fueron agredidos.

El hecho fue captado por las cámaras de VTV.

Es decir que en este clásico, las agresiones no provinieron de la tribuna donde se ubica la barra, la Abdón Porte, sino desde la Atilio García y la oficial, la José María Delgado.

Nacional con antecedentes

Nacional ya fue sancionado, con una multa de 250 UR, por los incidentes generados por ambas hinchadas en el Estadio Centenario, el domingo 26 de enero por la final de la Supercopa Uruguaya.

Peñarol fue sancionado con el cierre de una cancha y por eso no podrá jugar en el Campeón del Siglo contra Boston River, la tercera fecha del Torneo Apertura.

El posteo de Julio Trostchansky, delegado de Peñarol

El delegado titular de Peñarol, Julio Trostchansky, se refirió a las agresiones sufridas por los jugadores de Peñarol e instó a las nuevas autoridades gubernamentales, que asumirán el 1º de marzo con Yamandú Orsi como presidente y Carlos Negro como ministro del interior, a tomar cartas en el asunto.

"El fútbol no puede seguir con proyectiles que caen sobre los jugadores, no importa la cancha dónde se juegue y quién juegue. El gobierno saliente sobre este tema no tomó postura, el entrante debe tomarla. Se debe garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos, No se puede seguir haciendo lo mismo, naturalizar lo que sucede. ¿Qué es lo que hay que esperar, que suceda una desgracia?", escribió en su cuenta de X.