Nacional está atrasado en el pago de los sueldos a sus futbolistas y Flavio Perchman explicó cuándo se pondrá al día

"Con las ventas que hicimos hasta mitad de año vamos a estar cubiertos. Durante todos estos años se pagaba siempre al día, calculo que muchas veces habrán pedido plata prestada para poder pagarlos sueldos en tiempo y forma. No cambia absolutamente nada con el 85% del plantel, pagar el 10 o el 18. No lo hacemos por gusto. Es un tema financiero", agregó.

Nacional le vendió a Lucas Sanabria a Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer en una operación global de US$ 5 millones de la que ingresarán ahora al contado US$ 3 millones y hay objetivos y bonos que le pueden permitir al club generar nuevos ingresos en el futuro hasta un tope de US$ 1.800.000.

lucas sanabria, pablo boselli, martín rodríguez.jpeg Lucas Sanabria, junto a sus representantes Pablo Boselli y Martín Rodríguez

Además, Nacional se reservó la plusvalía de un 20% para el caso de que LA Galaxy venda al jugador por encima de los US$ 5 millones.

"Cuando agarramos ya sabíamos la situación financiera del club", afirmó Perchman.

"Entramos con cero peso en la caja teniendo que hacernos casos de varias situaciones. La traída del Diente López tenemos que pagarla ahora, el cargo del préstamo a León. Son cosas naturales", agregó.

"Nos queda recibir cuotas de jugadores que se vendieron hace un año, pero la caja estaba en cero y hubo que generarla", afirmó el excontratista.

Nacional también vendió a Bruno Damiani a Philadelphia Union e ingresará también en los próximos días US$ 1,9 millones.

whatsapp-image-2023-08-20-at-16-54-34-jpeg..webp Bruno Damiani Federico Gutiérrez

Además, la venta de Santiago Rodríguez de New York City FC a Botafogo, le permitirá a Nacional embolsar una cifra que rondará de US$ 600 mil a US$ 700 mil por derechos de solidaridad. En este caso el tricolor no tenía ningún porcentaje del jugador porque en 2021 le vendió el 100% de su ficha a Montevideo City Torque.

Los tricolores también analizan la venta de Jeremía Recoba en el actual período de pases. Hubo sondeos por el jugador pero no llegó ninguna oferta concreta. Nacional tiene el 70% de su ficha y la tasó en US$ 3 millones.

Nacional Peñarol clásico Gran Parque Central Torneo Apertura Jeremia Recoba marcado por Ignacio Sosa, Damián Suárez y Maximiliano Silvera.jpeg Jeremia Recoba FOTO: INÉS GUIMARAENS

"También hay un plan de fortalecimiento de AUF que tenemos alguna cuota vencida que no la han pagado, eso también es real. Hay un atraso con eso", informó Perchman.

"Tenemos deudas con proveedores con una cifra muy importante y hay que empezar a bajarla. Estamos en eso", concluyó el dirigente de Nacional.