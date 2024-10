Nacional: la oncena que Martín Lasarte prepara para el clásico ante Peñarol

NACIONAL El ex Nacional que visitó Los Céspedes en la previa del clásico ante Peñarol y a qué se debió su presencia en plena temporada

NACIONAL Clásico Nacional vs Peñarol: socios tricolores agotaron entradas de cuatro sectores del Gran Parque Central para el partido del domingo

En el arco estará Luis Mejía, quien fue figura en el último clásico por su actuación en los penales por la final del Torneo Clausura.

La defensa no tendrá sorpresas y estarán Leandro Lozano, Sebastián Coates, que llega con gol ante Progreso, Diego Polenta, que no jugó ante los “gauchos” para no ser amonestado, y Gabriel Báez, que tampoco estuvo el domingo por riesgo de amarillas.

En el mediocampo hay dos nombres cantados: Lucas Sanabria y Christian Oliva, quien no jugó el último partido por tener fiebre.

galeano.jpg Antonio Galeano y Lucas Sanabria, Nacional Foto: @Nacional

Luego, comienzan algunas interrogantes. Todo hace indicar que el argentino Alexis Castro será el tercer volante, quien además tiene llegada y pierna zurda.

También, viendo los últimos partidos, es muy probable que el dibujo de Nacional sea con tres volantes: Sanabria, Oliva y Castro.

Más adelante estarán Nicolás “Diente” López y Rodrigo Bentancourt.

Y resta definir quién será el cuarto volante ofensivo o tercer delantero. Para ese puesto hay tres nombres: Antonio Galeano, quien ofrece velocidad por la banda derecha aparece como primera opción, Diego Zabala, con mayor tenencia de pelota y precisión es otra posibilidad, y Gastón González, extremo con llegada, que sería otra opción.

Lasarte deberá elegir por uno de ellos para cerrar el 11.

Mauricio Pereyra, que se recuperó de su lesión e hizo fútbol ante Bella Italia este martes, estará a la orden pero comenzará en el banco de suplentes.

Mauricio Pereyra en cancha Mauricio Pereyra en cancha sp.bellaitalia

En tanto, Exequiel “Sapito” Mereles, juvenil que fue figura en los dos últimos partidos, tiene comprometida su presencia por el esguince que sufrió ante Progreso y si llega estarán entre las alternativas.

Lasarte también cuenta con Jeremía Recoba como opción de recambio, el volante ofensivo que marcó un gol el pasado domingo y que tuvo buenos minutos en los dos últimos partidos.

Otra de las cartas que tendrá el entrenador entre sus recambios será el juvenil Gonzalo Petit, quien marcó la semana pasada ante Frontera Rivera Renegades y que tuvo un gran debut clásico en la final del Torneo Intermedio ante Peñarol.

En el clásico y en su cancha, Nacional buscará una victoria para superar a Peñarol, de gran momento en la Copa Libertadores, en la tabla del Torneo Clausura, el gran objetivo de los albos para llegar a la finales, y también para recortar la diferencia de 5 puntos en la Tabla Anual, en la que los carboneros, campeones del Apertura, lideran.