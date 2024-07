Nacional recuperó con Sebastián Coates al segundo jugador de una generación dorada de la "cantera inagotable"

El pase récord de Sebastián Coates

Cuando recién estaban apareciendo en Primera división, Nacional comercializó a empresarios uruguayos y argentinos el 25% de las fichas de Pereyra, el Morro, Píriz y Calzada por US$ 1,5 millones. Y un grupo brasileño pagó US$ 180 mil por el 30% de la ficha de Coates, cuando todavía no había debutado en Primera división.