"No se va nadie de Peñarol, nadie les puso una 9 milímetros para firmar": la tajante frase de Ignacio Ruglio sobre la apuesta a la Copa Libertadores

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio dijo que ninguno de los titulares de Peñarol dejará el club este semestre, ya que el objetivo es apuntar a la Copa Libertadores, ante las consultas por la chance de que Maxi Silvera se fuera en este período de pases. “No se va nadie de Peñarol. Nadie, nadie. Cero. No por 2 millones, ni por 26 millones. No se va nadie. Vamos a ir por la Copa aunque después sí nos va mal van a hacer mil cosas con estos audios. Nos vamos a reforzar para intentar ir por la copa. Es nuestra única obsesión”, dijo el presidente aurinegro en el Espectador Deportes.

“La prioridad es que los jugadore se queden”, amplió Ruglio, y agregó: “Que las cinco altas que traigamos le den a Diego (Aguirre) lo que cree que falta y soñar con la copa. Van a tener que esperar, nadie los obligó a firmar. Y cuando lo hice en su momento me arrepentí. Ya le fui claro a todos los agentes, que tienen su derecho intentan venir a hablar por sus jugadores. ‘Le queda 6 meses, por favor no le cortes’. Yo lamento. Porque después solo tenemos 5 altas, y si perdés un jugador tenes que traer dos nueve en cinco altas, y te quedan solo 3 para el resto de los puestos”.

Ruglio aclaró que ese razonamiento no incluye a jugadores como Juanchi Rodriguez, ya que no es titular y el club hace tiempo intenta colocarlo en el exterior. “No está dentro del once titular habitual. Nosotros aprobamos a venderlo, Son otros jugadores".

“Uno les tiene cariño, pero una vez me dijo Florentino: ‘uno de los mayores consejos que te podría dar es todos los días deja el corazón en el maletero del auto’. Hoy Peñarol tiene que tener la ilusión de soñar por la Copa, no perder al 9 o al lateral”, dijo Ruglio.

Sobre Camilo Mayada y Lucas Hernández, el directivo dijo que luego del Intermedio “se van a tomar decisiones, pero antes vamos a estar todos juntos. Necesitamos ganar todos los partidos del intermedio”.

Las diferencias con Flavio Perchman por la negociación por Maxi Gómez

Ruglio fue consultado por la información que surgió este martes por la negociación de Nacional por Maxi Gómez y se le preguntó por si los mirasoles habían ido por el delantero de Defensor Sporting. El presidente aurinegro no negó que el club vaya por el exdelantero de la selección. “Al otro día de decir que vas por un jugador, automáticamente inflás el precio”, comentó y dijo que en ese sentido Peñarol prefiere trabajar en silencio en los períodos de pases.

En ese sentido, marcó diferencias con el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, quien tras dar pistas sobre “un 9” que buscaban los tricolores, terminó confirmando el nombre de Maxi Gómez.

“Con el correr de los años agarramos una forma trabajo: Maxi Gómez y 25 más. El trabajo de ustedes es encontrar con Defensor, los hermanos de Maxi Gómez, con quien vamos, y nosotros decir que no estamos yendo y trabajar en silencio hasta cerrar los jugadores. De nosotros no va a salir que vamos por un jugador. No es que alguna información que manejan ustedes sea mentira, porque en general las cosas son verdad, pero de nosotros lo que va a salir es que tenemos un montón de fechas del intermedio y estamos trabajando en silencio para cerrar algunos jugadores”.

Muslera, Novick y Aguirre

En la entrevista Ruglio tambien fue consultado por la llegada de Fernando Muslera: “Va a estar en Uruguay entre el 12 y 13 de junio. Nuestros arqueros son Martín Campaña y Guillermo De Amores, el día que tengamos un nuevo arquero lo anunciaremos. Por la relevancia que tiene Muslera me escriben todos los días de todo el mundo”, agregó.

Relacionado a eso Ruglio también se refirió a la polémica con Edgardo Novick, luego que el directivo reconociera públicamente que Aguirre había pedido a Muslera. “Creo que lo tenés que hablar con Edgardo o con Diego. Pero lo que menos le molestó a Diego fue lo de Muslera. Dijo que no conocía a Guzmán Rodríguez. Yo he tenido mil cosas con Diego, puertas adentro capaz discutimos, pero puertas afuera.. Si decís que no conoce a un jugador de Primera está bravo como lo dejás. Hay cosas que no podes hacer porque lo dejás como que está pintado”.

Además Ruglio fue irónico sobre la frase de Novick de que tuvo un “80% de la responsabilidad” de la llegada de Leo Fernández a Peñarol. “Para mi un 100% tiene Edgardo. Dijo que como un día lo llevó a su palco y gritó un gol de Peñarol tiene un 80% de influencia en que viniera… no voy a hablar de lo que dijo Edgardo”.

“Es una persona grande, yo no voy a andar diciéndole lo que tiene que decir. Ya el técnico se lo hizo saber públicamente, ya con eso alcanza. Le tengo mucho respeto a Edgardo para retarlo. Supongo que a diario Edgardo escuchará cosas mías que no le gustan y no me llama”, agregó.

Además, Ruglio dijo que hablará con Aguirre antes de definir la postura del club sobre la fecha del clásico ante Nacional, por la fecha 2 del Clausura, que será el anterior al partido de ida ante Racing por octavos de final de la Copa Libertadores. “Hoy le voy a meter a ese tema. Primero hablar con Diego, si nos queda cómodo el jueves, viernes o sábado. Si lo quiere estirar o relativamente cerca. En base a lo que él me diga empezaré las tratativas. Si lo jugas jueves o viernes de tarde te van a decir matas la fiesta pero jugamos octavos de copa. Si tengo que jugar el jueves del clausura te lo juegos el jueves a la 13”.