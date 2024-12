No sigue: la decisión de una SAD con su entrenador al que no le renovará pese a su gran campaña en el Uruguayo y la Copa Sudamericana

La SAD al frente de uno de los equipos de Primera división del fútbol uruguayo decidió no renovar el contrato con su entrenador, quien finalizará su vínculo el 31 de diciembre y no seguirá.

"Tengo contrato hasta el 31 de diciembre, había una ilusión de renovar pero se llegó a un acuerdo de no renovación y nada más. Es fácil. Pasa en esto y es parte del sistema”, dijo el DT este lunes La oral deportiva de radio Universal, horas después de haber conocido la decisión.

El Gobierno vs. la AFA: la discusión por las SAD expresa el choque a fondo entre dos modelos opuestos

El entrenador señaló que “nunca se habló de renovación”.

Racing terminó el año en la 7ª posición del Campeonato Uruguayo, clasificando a la Copa Sudamericana 2025, en la que, con Espinel al frente, participó en este 2024, llegando hasta los octavos de final, instancia en la que quedó eliminado ante Huachipato de Chile, por penales, tras superar la fase de grupos en la que compitió contra Corinthians, Argentinos Juniors y Nacional de Paraguay.

En total, Espinel, que llegó a los de Sayago en setiembre de 2023, dirigió 61 partidos, con 26 ganados, 17 empates y 18 derrotas.

“A veces hay que entender estos nuevos proyectos que vienen, que por ahí tienen visiones diferentes a la idiosincrasia que tenemos nosotros y ellos entendieron que no éramos las personas para continuarlo", dijo Espinel. “Y es respetable, se podrá compartir o no, nos comunican que no iban a hacer la renovación”.

Racing es desde hace unos años una SAD que tiene al argentino Fernando Cavenaghi como su cara visible al frente del área deportiva.

A fines de 2023, el grupo Red & Gold, formado por Bayern Munich de Alemania y Los Ángeles FC de Estados Unidos, pasó a tener la mayor parte de la SAD, manteniendo a Cavenaghi en su cargo.

Nacional Racing torneo clausura 2024/Eduardo Espinel Foto: Leonardo Carreño

Espinel destacó que tenía “palabras de agradecimiento” para Racing. “Hemos vivido cosas maravillosas”, señaló.

Además, agradeció a Cavenaghi. “Me dio la oportunidad de estar en un club maravilloso y vivir cosas maravillosas”.

“No tengo dudas que va a seguir creciendo”, agregó el DT sobre el trabajo que realiza la SAD al frente del club cervecero.

El entrenador también dijo que está acostumbrado a este tipo de movimientos. "Uno está curtido de muchas situaciones y es parte del juego de si te quieren o no te quieren, y hay que aceptarlo, más allá de si uno está de acuerdo o no, estoy agradecido a Cavenaghi por la oportunidad", señaló.

Espinel, que no tenía vínculos con Racing y su hinchada, destacó el apoyo de su hinchada. “Quedé encantado”, dijo.

“Es un tema de una SAD que está haciendo las cosas bien, ellos saben lo que conviene al club", agregó, sobre su no renovación.