"Nos faltó ritmo de juego, intensidad": el crudo análisis del mánager Sebastián Eguren sobre el rendimiento de Nacional ante Rampla

" Nos faltó ritmo de juego, intensidad, no estábamos con la velocidad que se necesita para poder ganar un partido, Rampla era muy claro que se defendía y si había espacios salía, incluso el primer gol fue un saque de banda, una desatención, se metieron en el área y fue gol", dijo el exfutbolista en Carve Deportiva.

Respecto a las causas del rendimiento tan bajo, Eguren manifestó: "Es inexplicable, el laburo nuestro es con seres humanos y hay cosas inexplicables. Reconozco que en el final el equipo tuvo la actitud de ir a buscarlo y eso nos hace perder el partido porque quedamos mal parados".

20241006 Festejo, Federico Santander, Christian Oliva, Antonio Galeano, Diego Polenta. Clásico Torneo Clausura 2024, Nacional vs Peñarol (35).jpg Foto: Inés Guimaraens

De toda formas, destacó que el equipo "demostró una jerarquía tremenda, los partidos más difíciles de jugar son los clásicos y con la autoridad que jugaron estos jugadores y el cuerpo técnico, no me hacen dudar; obviamente que es un llamado de atención importante".

"En estos seis partidos que nos quedan estas cosas no se pueden repetir. Con ese grado de intensidad no podemos jugar más", agregó Eguren y admitió que más allá del partido en concreto, llegaron a una conclusión con Martín Lasarte: "No está todo mal. Tenemos un equipo confiable y fiable, tiene respuesta".

El funcionario de Nacional también se refirió a las lesiones de Nicolás López y Mauricio Pereyra. Sobre el primero dijo que está esperando la evaluación del médico Álvaro Arsuaga, que en principio no es grave, y con respecto al segundo, recibió un golpe muy fuerte en la rodilla y el lunes "estaba un poco mejor", pero con la rodilla inflamada.