"Había un penal, y Pablo no lo erraba": la dura comparación entre Bengoechea y Leo Fernández que hizo Luis Romero; mirá lo que dijo

Consultado por cuál de los dos consideraba mejor pateador, Romero no tuvo dudas.

“Había un penal, y Pablo no lo erraba, sabías que no lo erraba”, agregó, lo que recordó a los penales que Fernández falló ante Nacional en la final del Torneo Intermedio 2024, en la que marró dos remates en la extensa tanda de definición.

“Había un tiro libre para ganar el partido, y Pablo lo ganaba”, agregó.

También consideró que Bengoechea ejecutaba mejor los tiros de esquina y los centros al área.

0003224417.webp Pablo Bengoechea I. GUIMARAENS

“En un centro, tenía un GPS y nosotros más allá de que seamos buenos cabeceadores, lo pasábamos”, comentó. “Para el cabeceador no es lo mismo ir a atacar una pelota donde sabés dónde va a caer, que ir a atacar una pelota que sabés puede caer al primer palo, al medio o atrás”.

“Yo sabía que iba derecho a vos la pelota y a vos te tenía que atacar”, agregó.

“Nosotros sabíamos donde caía”, señaló sobre los centros de Bengoechea.

20250116 Leonardo Fernández, Peñarol camiseta número 10, primer partido 2025 Serie Río de la Plata. Foto: @SerieRdeLP Leonardo Fernández Foto: @SerieRdeLP

“El Bola (Robert Lima), que era el más grande de todos, no sabía cebecear, pero tenía un ping pong en la cabeza y el tipo ha hecho goles, iba al segundo palo, sabía que se tenía que dar contra el palo o meterse adentro del arco, y era gol”, dijo, en un recuerdo a su excompañero fallecido.

Romero también consideró que Bengoechea le pegaba mejor que Álvaro “Chino” Recoba, con quien también jugó.

“Pablo era un maestro”, comentó. “Si él iba a levantar un centro, vos sabías que en dos metros iba a caer la pelota”.

20241022 Luis Romero, ex jugador de fútbol. Luis Romero, exjugador de Peñarol y Nacional entre otros Foto: Inés Guimaraens

“Si ves a Leo, los centros de él son como más rectos”, agregó en referencia a Fernández.

“Pablo hacía que la pelota cayera atrás de la marca”, sostuvo. “A mí dame a Pablo, que a nosotros nos hizo ganar campeonatos y no un año, cinco”.

Además, destacó su eficacia en los penales. “Podía errar, yo creo que si erró uno en todos los años que tuvimos, fue mucho. Si erró, no me acuerdo. El tipo no fallaba”, dijo sobre el exnúmero 10 aurinegro.