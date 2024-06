Peñarol mostró un drástico cambio que se llevó a cabo en Los Aromos

Las mismas pasaron este año bajo los cuidados de Martín Álvarez, el encargado del césped del Campeón del Siglo, del Centro de Alto Rendimiento de Solymar y también de la Ciudad Deportiva.

La cancha 2 de Los Aromos, la que está atrás, tiene medidas reglamentarias y se le va cambiar el sistema de riego. Cuando llueve, es una cancha que se inunda con facilidad.

La cancha 1, la de adelante, no tiene medidas reglamentarias, es más chica, pero no sufre tanto cuando llueve, pero no tiene sistema de riego automático.