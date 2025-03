Polémica por Luzu TV, fan zones en los taludes y por qué no entró La Banda Celeste al Uruguay vs Argentina; lo que dijeron desde la AUF

uruguay vs argentina, talud colombes, estadio centenario.jpeg

“Porque las entradas se agotaron en un día y eso es lo que nos marca la agenda”, agregó. “Después, veremos con la gente que fue, si estuvo contenta, si les gustó y si lo repetiría. En el nivel de AUF, la evaluación que hacemos es que pusimos un nuevo formato en dos tribunas y se agotó en un día. Entendemos que la decisión que tomamos está bien”.

La presencia de streamers argentinos de Luzu TV

Otro de los puntos que tuvo críticas fue que en la trasmisión de AUF TV hubo un espacio conducido por streamers argentinos de Luzu TV, quienes hicieron su programa con la camiseta de la selección argentina, lo que llamó la atención.

Al respecto, Pérez comentó: “En una transmisión de 12 horas, la estrategia fue seguir creciendo en la plataforma y que la gente siguiera mirando para atraer sponsors. En esa transmisión, hubo una participación de un programa muy visto en Argentina y en Uruguay. Los análisis los haremos y analizaremos cuál fue la rentabilidad”.

El integrante del Ejecutivo señaló que la trasmisión de las Eliminatorias de AUF TV tiene actualmente “muchas aristas y va evolucionando mes a mes”, y que en ese sentido se intentó “rentabilizarlo y posicionarlo de la mejor manera posible”.

“Lo que estamos haciendo es innovar y llevar una transmisión a los estándares más altos”, comentó Pérez. “Estamos siempre para seguir aprendiendo y creciendo. La idea es darle al consumidor final este producto de diversas formas y que cada uno elija lo que quiera mirar”, sostuvo.

Lo que pasó con La Banda Celeste

Matías Pérez también se refirió a lo que ocurrió con La Banda Celeste, el grupo de aliento que va a los partidos de la selección uruguaya con percusión y vientos, y que en este encuentro no tuvo entradas, por lo que hicieron una movilización previa y en el día del cotejo estuvieron cantando en las afuera del Estadio Centenario, ya que no pudieron ingresar al no recibir boletos.

“No hubo presiones”, señaló, ante la consulta de si hubo barras que quisieron entrar sin entradas.

“Hubo un intento de ingreso de una de las barras, pero ya habíamos tomado ciertas decisiones y no íbamos a hacer ingresar a estos muchachos en un lugar lleno de niños y con el partido empezado”.

“Tenemos una filosofía en cuanto al cuidado del público de la selección, con muchas familias y niños”, agregó, en línea con el comunicado que elevó la AUF luego de los cuestionamientos por no haber dejado entrar a La Banda Celeste en un partido donde la minoría argentina, que tuvo percusión y vientos, se sintió más que la mayoría celeste en las tribunas.

“Intentamos que el clima siga siendo amable y grato, sin perjuicio de que quiera ir gente que saque su entrada y quiera alentar a la selección, pero no de la forma que se quiso entrar en ese momento”, agregó Pérez.