"Petit de aquí en más tiene que estar siempre convocado" en Nacional, dijo Perchman; mirá qué respondió Lasarte cuando le preguntaron por esas declaraciones

20250209 Nacional, Flavio Perchman, Torneo Apertura 2025, clásico. Foto: Inés Guimaraens Flavio Perchman Foto: Inés Guimaraens

Ante esos dichos, Lasarte fue consultado por las declaraciones del vice albo.

“¿Qué declaraciones? No sabía, no tengo ni idea”, dijo el DT tricolor este jueves en conferencia de prensa.

Luego, señaló cómo está Petit y explicó por qué no fue convocado.

“Gonzalo está bien. El otro día era su primera posibilidad de convocatoria después de una semana normal, la anterior estaba recién llegado y fuimos a Mercedes además”, señaló.

20250126 Martín Lasarte Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (13).jpeg Martín Lasarte Foto: Inés Guimaraens

“Está bien, estamos contentos con su evolución”, agregó. “Yo creo que por más que al futbolista, sobre todo al más joven, le cueste reconocer el impacto que significa haber quedado eliminado en la instancia de la sub 20, que debía haber un período de readaptación o de reingreso, y ese período lo estamos viendo muy bien”, explicó.

“Posiblemente el fin de semana esté en la convocatoria pero todavía no lo puedo asegurar”, sostuvo Lasarte.

La semana tras el empate ante River Plate

“Es una semana más larga porque de sábado a domingo, tenemos un día más de los habitual y eso permite cargar un poco más en las tareas, tanto de intensidad como volumen, y hacer otro tipo de trabajo que en una semana más corta no te lo permite. No hemos tenido ninguna dificultad y estamos haciendo trabajos pensando en el equipo del domingo”, señaló Lasarte.

El equilibrio ataque – defensa

El DT tricolor fue consultado por cómo se llega al equilibrio en su equipo, que marca goles pero también los recibe y dijo que esa es la búsqueda en esta semana. “Intentando buscar dónde encontramos la pata del equilibrio, para tratar de que el equipo sin perder situaciones de ataque, no pierda equilibrio en lo defensivo. Esa es la búsqueda de esta semana”, señaló.

¿Un volante más?

Ante la pregunta de si va a colocar un volante más para tener ese equilibrio, respondió: “Hemos manejando todas las alternativas: cambiar algún nombre, cambiar el sistema, modificar el medio, modificar en otro lugar seguir igual… Estamos viendo todo. La única situación real que tenemos es la ausencia de Oliva, que va a tener que sustituirlo un compañero, y en lo demás hemos manejado más de una idea y todavía no nos hemos decantado por una en particular”.

Racing y su triunfo ante Peñarol

Lasarte también fue consultado por el próximo rival tricolor que llega tras ganare 2-0 a Peñarol en el Campeón del Siglo. “Hizo un muy buen partido. La sensación que transmitió fue de un equipo que tenía un plan y que lo llevó a cabo a rajatabla. Esas cosas que siempre pregonamos lo entrenadores a los equipos, de intentar llevar a cabio una idea y que salió bien”.

El momento del Diente López, con goles y renovación

Otra de las preguntas fue sobre el momento de Nicolás López, quien este miércoles renovó contrato y que marcó dos goles ante River Plate. “No tenía muy claro el tema de la firma del contrato. Ayer había mucho revuelo acá y pensé que se hacía en otro lugar”, señaló.

Nicolás López y Flavio Perchman Nicolás López y Flavio Perchman Foto: Nacional

“Lo veo bien. Quizás la diferencia está que el otro día hizo un partido muy bueno, destacó mucho, y eso parece que modifica todo. A veces las cosas salen mejor, no tan bien. Creo que la búsqueda de todos es tratar de que su rendimiento tenga mayor continuidad, mayor constancia, mayor regularidad. Él es el primero. Pero lo he visto bien, está tranquilo y al venir de un partido como el otro día ayuda a nivel individual y colectivo”.

¿Está cambiando su filosofía de juego?

“Eso de ‘tratar uno de adaptarse a’, eso es una realidad. Siempre creo que los sistemas están en función de los jugadores que tenés, que de la idea base”, dijo el DT. “Es muy difícil a veces tener un idea y llegar a un equipo y por ahí tener jugadores que nos e adapten a esa idea. Eso está claro”.

“Ahora, cuando vos utilizas determinado sistema y lo ponés a la palestra, para que compita y juegue, lógicamente lo que vos pretendes es tratar de genera mucho en un arco y que no te generen en el otro. Después los partidos se juegan. Hay rendimientos, hay situaciones, hay combinaciones, aquello de que bien juega uno con el otro, se me viene a la memoria lo de Oliva y Sanabria. Eso hoy es diferente, en algunas cosas todavía no lo hemos encontrado, es una realidad, y estamos en esa búsqueda. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Con un balance diferente. O será modificando el sistema, agregando un jugador, tratando de que haya dos jugadores que se entiendan mejor o cubrir mayor cantidad de terreno. Esa es la búsqueda en la que estamos, teniendo en cuenta que tenemos una ausencia muy importante como la de Oliva”.

¿Jairo Amaro es el sustituto de Oliva?

“Está Jairo y Yonathan rodríguez para jugar más en esa posición. Después tenemos a otros como Rodrigo Mederos, pero para sustituir a Christian (Oliva) lo más atinado sería pensar en Yonathan o en Jairo”.

Nacional San Lorenzo, copa rio de la plata 2025/Jairo Amaro Foto: Leonardo Carreño

¿Cómo está Ignacio Suárez para atajar ante Plaza sin tener partidos?

Eso es relativo. No hemos pensado en que juegue en Tercera, si hemos pensado en hacer un partido amistoso en la semana para que compita. Lo que más complica no es que no haya jugado, si no que hay estado lesionado”.

Ignacio Suárez con uno de los modelos de camisetas de arquero 2025 de Nacional Ignacio Suárez con uno de los modelos de camisetas de arquero 2025 de Nacional Foto: Nacional

El lugar que ocupa Nacional en la tabla

“Pensábamos que íbamos a estar un poquito más arriba. Al final, uno no puede faltarle el respeto a los demás y pensar que le va a ganar a todos, aunque esa es la idea. Me da la sensación a mí que a diferencia del semestre pasado hay una mayor cuota de puntos ganados por los equipos menores. Es una realidad, hay muy buenos partidos, están compitiendo muy buenas prestaciones.

Quizás en el semestre pasado estaba aquello de que entre ellos se ganan pero a los grandes no le quitan puntos. La gran diferencia es eso. Me imagino que para el aficionado nuestro de Nacional, eso no es bueno, pero para el aficionado del fútbol en general eso está bueno y mejora la competencia local”.