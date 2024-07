¿Qué dijo el periodista partidario Javier Moreira sobre su presentación como candidato a presidente de Nacional?

Javier Moreira

La comisión directiva de Nacional aprobó que la elección del presidente del club para el período 2024-2027 se realizará el segundo sábado de diciembre (14 de diciembre de 2024) en el Gran Parque Central y una semana antes en las capitales del Interior del país.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Si bien aún no hay candidatos oficiales para suceder a Alejandro Balbi en el cargo, uno de los que se nombra en redes sociales es el periodista partidario Javier Moreira. Este lunes, en su programa "Pasión Tricolor" que se emite por YouTube, respondió a uno de los oyentes que le pidió que se postulara y fue bastante crítico con las actuales autoridades tricolores.

"Muchas gracias, por el aguante, pero acá no se trata de una persona, de cambios de personas y nombres", empezó diciendo Moreira y agregó: "Si bien es importante, yo entiendo que muchos, como uno es crítico desde aquí y habla un montón de cuestiones que algunos no hablan, no sé porqué, Nacional no tiene oposición. Lamento si Raúl Giuria o el contador Ariel Martínez esto les molesta, o el entorno de el Nono Giuria y Martínez les molesta. Pero Nacional no tiene oposición, el papel de la oposición ha sido lamentable en estos tres años. Uno club sin oposición, sin contralor, una institución sin control, es una institución a la deriva. Entonces el papel de Giuria y de Martínez ha sido vergonzoso".

"En Nacional no se habla de políticas institucionales" Subrayó que no tiene "aspiraciones electorales, no es algo que a mi me desvele, acá hay un manifiesto de muchos socios e hinchas que me dicen, 'dale Javier, da el paso', porque miran para el costado y no hay nadie. Nadie representa un sentir, una opinión, una corriente, que no de cambio de nombres, es de cambio de estructura, de sistema, de paradigma, de como se hacen las cosas. En Nacional nadie habla de políticas institucionales cuando cualquier empresa o institución seria existen un montón de políticas institucionales que se aplican. ¿Qué significa una política institucional? No dejar liberado al azar al manifiesto de una directiva de turno, sino que se amolde a un plan dentro de ciertas limitaciones y ciertos parámetros, para que haya un margen de error más chico a la hora de saber hacia donde va el club".

Moreira selaño que "acá podemos hablar de nombres, de hombres, y si no se cambia la estructura, no se cambia nada. Vamos a ser felices si Nacional gana, si la pelota entra vamos a estar felices, pero igual de preocupados porque hay cosas que van más allá". Y repitió: "Si me decis cuál es mi deseo, quedarme en este micrófono, que es lo que me gusta, tener un medio partidario independiente para controlar desde afuera lo que a veces no se controla de adentro".