Romario habló sobre la declaración de Raphinha en la previa del partido entre Argentina y Brasil

"Podríamos haber jugado mejor. El resultado fue pésimo y Raphinha no estuvo a la altura", manifestó Romario, al tiempo que intentó aclarar que no busca mezclarse en polémicas: "Todo el mundo conoce mi historia. No soy alguien que busque peleas, aunque cuando tuve que hacerlo, lo hice", sumó el exjugador.

Sin embargo, también dejó en claro que Raphinha debe ser titular en la selección de Brasil: "Es un jugador que ha hecho la diferencia. Debe ser titular. Lo que pasó es que todo recayó sobre él porque se animó a hablar", afirmó.

No obstante, unas semanas atrás, Raphinha dejó en claro que no se arrepiente de sus declaraciones luego de la derrota ante Argentina: "Esperaba que repercutiera bastante. Sabía de la grandeza del juego. Es como que, de repente la palabra, no fue la correcta", mencionó en primera instancia.

"Pero ese es mi pensamiento por defender la camiseta de la selección. No me arrepiento de ninguna palabra que dije. De repente, la manera en la que hablé fue un poco agresiva. Pero también tiene una interpretación. Hay gente que interpreta de una manera, gente que interpreta de otra manera. Pero, como ya dije, independientemente de cualquier cosa, cuando tenga que luchar por la camiseta de la selección, lo voy a hacer" concluyó Raphinha.