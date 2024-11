¿Se puede quedar Leonardo Fernández en Peñarol? Mirá lo que dijo Edgardo Novick que lo pidió para la selección

"Lo que me tiene más contento es haber colaborado con Peñarol y hacer esto que era casi imposible de que Leo Fernández llegara a Peñarol. En octubre del año pasado vino al palco con Jorgito Chijane (su representante) y nos dijeron que era imposible su llegara. Pero en diciembre se dio todo y me llamó Chijane, hablamos y luego con habló con (Ignacio) Ruglio y cuando le preguntamos a Diego (Aguirre) era todo felicidad", recordó Novick sobre la llegada del ex Fénix al aurinegro a comienzos de año, en principio a préstamo hasta el 30 de junio.