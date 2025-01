Sebastián Sosa fue presentado por un equipo uruguayo de Primera división y fue repudiado en las redes sociales por la denuncia de abuso sexual en Vélez Sarsfield

Según informó el periodista argentino Pablo Carrozza, “el arquero había pedido permiso en la justicia tucumana para salir del país del 16 al 20 de enero. Dijo que necesitaba ir al banco. El martes tiene que estar como sea en Argentina”.

La denuncia a Sosa y jugadores de Vélez

Los jugadores de Vélez Sarsfield Abiel Osorio, José Florentín, Braian Cufré y Sebastián Sosa fueron denunciados por presunto abuso sexual por parte de una periodista en un hotel de San Miguel de Tucumán, el pasado 3 de marzo de 2024.

1710851888207.webp El arquero Sebastián Sosa entrando a los tribunales de Tucumán en una de las audiencias por la acusación de abuso sexual de una joven periodista

Después de la audiencia de imputaciones a fines de marzo, donde Sosa fue señalado como "partícipe secundario", logró obtener la libertad bajo fianza tras abonar 50 millones de pesos argentinos.

A finales de marzo, la jueza Eliana Gómez Moreira dictaminó que Cufré y otros dos acusados, Abiel Osorio y José Florentín, cumplan prisión domiciliaria por un período de 90 días, con la condición de residir en Tucumán y mantenerse a una distancia mínima de 400 metros de la víctima, así como abstenerse de cualquier contacto con ella.

Por otro lado, el arquero Sebastián Sosa, el cuarto implicado, fue liberado condicionalmente hasta la realización del juicio, pero con restricciones para salir de Argentina.

En cuanto a las acusaciones, Cufré y Florentín enfrentan cargos de abuso sexual agravado por la comisión del delito en grupo, con penas que pueden ir de 8 a 20 años de prisión. Mientras tanto, Osorio está acusado de abuso sexual simple con acceso carnal, con penas que oscilan entre 6 y 15 años. Y, finalmente, Sosa fue acusado de participación secundaria, lo que, por el momento, le permite permanecer en libertad condicional.

Qué dice la denuncia de la periodista tucumana

La denuncia por la que fueron detenidos los futbolistas de Vélez fue realizada por una periodista deportiva de 24 años, quien había sido invitada por el arquero al hotel donde concentraba el plantel. Los jugadores del "Fortín" se encontraban en Tucumán por el partido con Atlético correspondiente a la octava fecha de la Copa de la Liga, que fue un empate 0 a 0.

1711020429030.webp Los jugadores de Vélez en la audiencia judicial de ayer. Tres quedaron detenidos con prisión domiciliaria, mientras Sebastián Sosa quedó libre

Durante la estadía en la provincia, Sosa se comunicó con la presunta víctima y mantuvo una conversación que, después de iniciarse la causa por "abuso sexual con acceso carnal agravado por dos o más personas", se filtró en las redes sociales y que confirma lo declarado por la joven.

“El sábado 2 marzo, mientras me encontraba en la cancha de Atlético Tucumán, fui al sector denominado 'zona mixta', frente al micro donde estaba el plantel de Vélez. Desde arriba del micro me empezaron a hacer caritas. Ahí el arquero suplente, Sebastián Sosa, me mandó un mensaje por la aplicación Instagram y me pidió mi número de teléfono, a lo que acepté y le pase mi WhatsApp”, indicó.

Y agregó: “Sosa me empezó a escribir, diciéndome que tenía la noche libre y preguntándome si quería que tomemos algo. Yo acepté. Me preguntó si tenía alguna amiga para invitar, pero le dije que no y él me dijo que estaba con otros compañeros. Yo le respondí, textualmente: 'Mientras no se desubiquen, no hay problema'. Tipo 22, Sosa me dijo que vaya al hotel Hilton ubicado en Piedras y Miguel Lillo. Puntualmente, a la habitación 407″.

En su declaración, la periodista continuó: “Me ofrecieron dos latas de cerveza y, luego, me preguntaron si yo hacía tríos o si estaba con mujeres. Les respondí que no, que no me atraía y que siempre que estaba con alguien era sólo entre dos. En ese momento, me ofrecieron fernet en un termo Stanley color blanco. Los jugadores hacían como que tomaban o directamente se pasaban el vaso y siempre iba para mí”.

1710788028592.webp Sebastián Sosa llegó a la sede judicial acompañado por su esposa, Stephani Correa La Gaceta

A partir de allí, el relato sobre el accionar sexual de los futbolistas, en el que aclara que fue sin su consentimiento, se mantiene a resguardo en el expediente.

No obstante, los chats con el uruguayo siguieron después del encuentro y complican aún más la situación de los involucrados: al consultar por los cuidados del paraguayo Florentín durante el acto, manifestó: “Conozco mis límites y sé que ayer los puse y ni él (por Bobadilla) ni el otro (no se especifica si es Cufré u Osorio) pararon”.

Lo que dijo Sebastián Sosa

Tras pagar la fianza de 50 millones de pesos argentinos y ser liberado, Sebastián Sosa habló sobre el caso. En una extensa entrevista con el medio tucumano La Gaceta, Sosa expresó su confianza en la Justicia de Tucumán: "Lo único que tengo para decir es que confío plenamente en la justicia de Tucumán. Soy inocente y lo único que quiero es que se sepa la verdad". Añadió: "Me pareció demasiado todo, estar inmerso en esta situación solo por un intercambio de mensajes. No ocultamos nada ni dijimos ninguna mentira para con las otras partes. Por eso creo que fue demasiado lo que me tocó vivir estos días. Mi familia y yo hemos pasado momentos muy difíciles y situaciones complicadas".

Las redes sociales desempeñaron un papel importante en el caso, sirviendo como medio para el contacto entre las partes involucradas. Sosa afirmó: "Más allá de quién le habló a quién, yo reconozco que hubo intercambio de mensajes, pero de ahí en más no comparto que se diga que yo cometí algún delito o que hice algo perjudicial para mí o que merezca perder la libertad si lo único que hice fue hacerle una invitación a una persona".

Reiteró su versión de los hechos ante el juzgado: "Yo me dediqué a compartir un momento con los que estábamos en la habitación, a tomar unos tragos y posterior a eso me dormí cuando entendí que había terminado el momento para mí. Ya tenía sueño, fue un día largo y me pasé gran parte de la noche mandándole mensajes de texto a mi mujer. Yo estaba en una sintonía diferente al resto y no tengo mucho más para decir, en un momento me dormí".

1710269640752.webp Sebastián Sosa

Respecto a sus compañeros, Sosa afirmó: "Creo en la Justicia, creo en la palabra de mis compañeros y creo en que la verdad tiene que llegar en algún punto. Es lo que queremos todos". Se sintió aliviado por una declaración de la presunta víctima que afirma que él estaba dormido y que no le hizo nada.

Sosa destacó el impacto negativo de la situación en su hija: "Solo me enfoco en poder salir, volver a mi casa y abrazar a mis hijos que hace 10 días no los veo. Tengo una nena de 14 años que está viviendo un horror: acusaciones a su padre, imágenes horribles, periodistas dando indicios que no son y generando odio y violencia, la verdad que esos últimos hasta lástima me han dado porque hablan sin saber y sin medir".