Un nuevo juvenil de Peñarol pasó a préstamo a Boston River y otros dos rescindieron contrato

Dentro de esa depuración del plantel, el club sigue tomando decisiones con jugadores del club que no están en la consideración de Aguirre.

Suárez jugará un año a préstamo en el Sastre.

El año pasado, Peñarol le cedió a Boston River a Juan Rodríguez, actual defensor titular de la selección sub 20 que disputa el Sudamericano de Venezuela.

Rodríguez, generación 2005, fue muy buena figura en Boston River y Marcelo Bielsa lo convocó a la selección mayor de Uruguay.

La dirigencia de Peñarol busca vender al defensor zurdo que se iría del club sin haber jugado en Primera.

De todas formas, el jugador se está cotizando con buenas actuaciones en el Sudamericano.

Máximo Alonso rescindió contrato

whatsapp-image-2023-05-08-at-21-35-35-jpeg..webp Máximo Alonso Leonardo Carreño

De los 19 jugadores que Peñarol dio a préstamo en 2024, varios ya van definiendo su futuro.

Bruno Bentancor rescindió a mitad de 2024, pasó a Rentistas y ahora jugará en Cerro.

Matías González sigue a préstamo en Danubio hasta fines de este año.

Mathías De Ritis sigue en Banfield de Argentina.

Brian Mansilla retornó de Defensor Sporting y se fue a Arouca de Portugal.

El fin de semana, el campeón de la Libertadores sub 20 en 2022, Máximo Alonso, se despidió del club en sus redes sociales.

"Llegó el momento de despedirme de mi club, un club que a los 10 años me abrió sus puertas, y desde ese entonces viví una vida entera en donde siempre soñé con estar. Me hubiese encantado poder tener la posibilidad de seguir acá, en el club que me formó y en el que soy hincha desde que tengo uso de la razón, pero llegó el momento de ponerle fin a esta hermosa historia que siempre soñé con vivir", escribió.

Alonso había sido cedido a Deportivo Maldonado, Granada y Albion y tenía contrato con Peñarol hasta el 31 de julio de este año.

Braulio Guisolfo también rescindió

1684897551319.webp Braulio Guisolfo AFP

Otro jugador con el que Peñarol llegó a un acuerdo de rescisión con el volante Braulio Guisolfo quien llegó a debutar en Primera con Alfredo Arias.

A mediados de 2023, el volante se fue a Fénix en busca de minutos, estuvo un año y luego extendió su préstamo seis meses más.

Sin contar para Diego Aguirre, también rescindió pese a tener contrato con Peñarol hasta el 31 de diciembre de este año.

Otras situaciones ya resueltas son las de Thiago Cardozo que al irse a préstamo a Unión a comienzos de 2024 por un año cuando le quedaba un año de contrato con Peñarol, ya se sabía que no iba a volver.

Valentín Rodríguez volvió de Gimnasia y Esgrima de La Plata y su contrato fue rescindido.

Franco "Cepillo" González volvió lesionado de Yverdon de Suiza donde estaba cedido hasta mitad de este año.

Sebastián Camacho se fue el año pasado a Uruguay Montevideo pero ya no tiene contrato con Peñarol. Lo mismo pasó con Franco Correa que se fue a Salto FC.

Pero todavía quedan resolver nombres importantes como los de Andrés Madruga, Óscar Cruz, Santiago Díaz, Matías Ferreira, Joaquín Ferreira y Diego Méndez.