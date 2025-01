Dos encapuchados de Peñarol, que no identificaron, fueron quienes atentaron con dos bengalas contra funcionario de recaudación en el clásico

FÚTBOL URUGUAYO "Te vamos a matar": amenazaron a Diego Dunajec, el árbitro del VAR en el clásico Nacional vs Peñarol, y Audaf realizará la denuncia penal

Y agrega: “Como consecuencia, sufrió quemaduras en el cuello y la ropa, además de un fuerte estruendo cerca de su rostro. Afortunadamente, el funcionario se encuentra en buen estado”.

20250126 Hinchas hinchada bengalas Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (7).jpeg Hinchas de Peñarol Foto: Inés Guimaraens

A su vez, como informó Referí este martes, en ese contexto de violencia, durante el clásico del domingo se produjo un hecho grave en la tribuna, que pasó inadvertido debido a que se dio una vez que ya se jugaba el partido: un grupo de hinchas de Peñarol llegó a las puertas de acceso de la Ámsterdam y, sin entradas, amenazaron con ingresar mediante una avalancha.

El operativo de seguridad aumentó el número de efectivos en las afueras de ese sector del estadio, pero no consiguieron encauzar el problema.

Fue entonces que, 300 seguidores aurinegros, avalados por el club luego de la consulta de la Policía, pudieron ingresar tras una amenaza de avalancha y luego de que abrieran las puertas de la Ámsterdam. Desde los mirasoles contestaron que se harían cargo del costo de las entradas.

Cabe señalar que todos pasaron por el reconocimiento de las cámaras de seguridad.

Dos encapuchados de Peñarol fueron quienes atentaron contra el funcionario de recaudación

¿Qué fue lo que ocurrió con el funcionario de recaudación al que agredieron el domingo? El funcionario estaba trabajando en la tribuna Ámsterdam, sector exclusivo para hinchas de Peñarol.

En un momento, dos personas que pretendieron ingresar sin entradas, atentaron contra el funcionario de recaudación.

El episodio se dio luego de que el citado funcionario no permitiera a parciales de Peñarol acceder a la tribuna sin sus respectivos boletos, lo que derivó en el hecho de que fueran hacia otra puerta de la citada tribuna.

Antes de retirarse de lugar, según pudo conocer este miércoles Referí de fuentes que observaron lo que ocurrió, más allá de la información que brindó el comunicado de Afrauf, dicho funcionario recibió el golpe de una de las bengalas en la cabeza y en su cara.

Como consecuencia del atentado, el funcionario sufrió quemadura en un hueso en uno de sus hombros y se le quemó su remera de trabajo.

Si bien portero se encuentra mejor, en ese momento quedó aturdido por el golpe, lo que le generó impotencia y miedo. Debido a todo lo ocurrido, pidió autorización para irse a su domicilio, lo que finalmente ocurrió.

Según informaron a Referí, en el momento pidió mayor cantidad de policías, y recibió como respuesta un pedido, que cerrara la puerta, porque no tenían más efectivos para mandarle en ese momento.

20241201 Hinchas, hinchada. Peñarol, Fénix, Torneo Clausura. Peñarol campeón uruguayo 2024. Foto Inés Guimaraens (31).JPG Hinchas de Peñarol Foto: Inés Guimaraens

El funcionario no radicó ninguna denuncia, ni concurrió a forense, debido a que los dos hinchas de Peñarol que le tiraron dos bengalas, estaban encapuchados y no podría reconocerlos.

Este miércoles, tres días después de los hechos que padeció, sufre aún ardor en el cuello y el hombro herido.

Lo ocurrió con el personal de recaudación se suma a la amenaza de avalancha en la tribuna Ámsterdam y la vía libre que le dieron a 300 hinchas para ingresar al clásico, y a las amenazas de muerte que sufrió uno de los árbitros del clásico, Diego Dunajec, quien este miércoles radicó la denuncia.

¿Qué ocurrió con Diego Dunajec luego del clásico del domingo?

A través de las redes sociales y correos electrónicos, Dunajec recibió mensajes amenazantes este martes, día en el que trascendió el audio del VAR de la polémica jugada en la que se marcó penal para Nacional por una mano en el área de Peñarol.

"Te vamos a matar, ya sabemos dónde estás", fue uno de los mensajes que recibió el árbitro que actuó en el VAR, a través de las redes sociales.

Por su parte, el abogado de Audaf, Gerardo Cozza, dijo que están "muy preocupados" porque al juez le llegaron "mensajes muy directos", "con fotos y cosas que no están buenas", según declaró este miércoles.

Dunajec radicó cinco denuncias en Jefatura, por distintos mensajes, y algunos de los perfiles de quienes amenazaron fueron identificados.

El árbitro que estaba encargado del videoarbitraje brindó una entrevista en Minuto 1 de Carve Deportiva y dijo: "Recibí varias amenazas. No vamos a tomar estos sucesos como algo cotidiano o normal. Por eso lo vamos a informar y denunciarlo como corresponde".

Y añadió: "Voy a hacer la denuncia, me llegaron varias amenazas por redes sociales. Directamente amenazas de muerte a mis redes sociales y a mi correo electrónico".

"Estoy tranquilo", sentenció el árbitro. Y continuó: "A mí me preocupa mi familia. Actúo con total normalidad. Estoy a disponibilidad del Colegio (de Árbitros) si quieren que actúe el fin de semana. Esto no me va a cambiar el rumbo, tengo la mente tranquila con el trabajo realizado".

Dunajec fue designado por el Colegio de Árbitros como VAR en el partido Danubio-Liverpool de la primera fecha del Torneo Apertura, que se disputa el sábado y Javier Burgos, el juez del cásico, para el partido Racing-Wanderers del domingo.