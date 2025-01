"Te vamos a matar": amenazaron a Diego Dunajec, el árbitro del VAR en el clásico Nacional vs Peñarol, y Audaf realizará la denuncia penal

whatsapp-image-2022-10-26-at-5-22-16-pm-jpeg..webp Diego Dunajec Leonardo Carreño

"Te vamos a matar, ya sabemos dónde estás", fue uno de los mensajes que recibió Dunajec en un mensaje a través de las redes sociales.

El abogado de Audaf, Gerardo Cozza, dijo que están "muy preocupados" porque al juez le llegaron "mensajes muy directos", "con fotos y cosas que no están buenas", según declaró este miércoles a La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

Tras la denuncia, este miércoles volverán a Jefatura a ratificarla.

Cozza agregó que en principio realizaron cinco denuncias, por distintos mensajes que recibió Dunajec, y dijo que algunos de los perfiles de quienes amenazaron a Dunajec fueron identificados.

El diálogo del VAR

Este lunes se dio a conocer el audio del VAR de la jugada en el que el juez Javier Burgos, tras ver varias tomas de la jugada, pitó penal para Nacional en el clásico ante Peñarol del domingo en el Estadio Centenario.

En la charla y el video del VAR se observa la forma en que el juez cambia su visión de la jugada y, finalmente, tras ver varios planos de la mano de Rodrigo Pérez tras el cabezazo de Jeremía Recoba, entiende que es penal.

“Para mí es una mano totalmente casual”, dice el juez en un momento del diálogo, mientras observaba el monitor del VAR en el campo de juego.

Burgos estaba convencido que lo que había visto en el campo no era penal y lo seguía defendiendo luego de ver las primeras imágenes que le devolvía el monitor de VAR en el campo de juego del Estadio Centenario.

“Ese no es el mejor ángulo igual, Javi”, le indica Dunajec, quien intentaba evitar que Burgos se apurara en la decisión.

Desde la cabina de VAR le mostraron tres planos diferentes y Burgos se mantuvo en la posición que no era penal, hasta que en la cuarta imagen y luego de la insistencia de Dunajec , el árbitro del clásico sancionó la mano de Rodrigo Pérez y el penal para los tricolores.

La bronca de Peñarol e Ignacio Ruglio

Tras la viralización del audio del VAR, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, manifestó su bronca por el fallo arbitral y dio a entender que Nacional es beneficiado por los jueces.

El titular de los carboneros emitió dos estados de WhatsApp. En el primero dice: "Hace un mes le prometí a Diego Aguirre bajar la pelea contra los árbitros. Hoy a la mañana (este martes) luego de escuchar el audio del VAR lo llamé para decirle que no podemos quedarnos callados si tenemos todos claro que siempre ayudan al mismo equipo cada vez que tienen problemas. Que es demasiado evidente la ayuda constante y que a mí no me molesta que me suspendan de por vida igual, pero que no nací para quedarme callado".

A su vez, en el segundo se explayó sobre jugadas que se dieron en el partido y en clásicos anteriores. "En el clásico del Parque (Central) casi le arrancan la pierna al Cangrejo (Cabrera) y mostraron que podían tirar lo que quisieran a la cancha que nadie lo iba a suspender. Hicieron lo que quisieron. Por suerte no les sirvió para ganar el campeonato", comenzó escribiendo.

Y prosiguió: "El primer clásico de verano, mano de un jugador de Nacional que corta el recorrido de la pelota que iba directo al área (ni la revisaron). Y el audio del VAR de hoy (este martes) muestra como tienen todo armado desde hace mucho; no importó que el árbitro dijera lo que todos vimos, le iban a seguir insistiendo hasta que lo cobrara. Tres clásicos seguidos, en los tres los salieron a rescatar. Este año tampoco van a poder".

Además, el exdelegado de Peñarol y actual consejero suplente por el oficialismo, Gonzalo Moratorio, salió a las redes sociales a expresar su bronca.

Primero reposteó a un usuario que dijo que en los dos clásicos Peñarol fue "robado" y que los jueces deberían estar dos meses suspendidos.

"¡Sigan jugando con fuego que un día la gente se va a cansar!", disparó Moratorio que luego se despachó con un fuerte agravio: "¡Delincuentes!", con letras mayúsculas.