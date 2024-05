Video: volvió a explotar Caruso Lombardi porque el VAR le anuló un gol a Miramar a los 88 minutos

" No se puede jugar más viejo . No se puede jugar así. Si el fútbol es esto no se puede jugar más", manifestó el entrenador.

Luego, prosiguió con su molestia: " Los goles nuestros no valen, siempre los ponen en el VAR . Un pie adelantado cobran. Las cosas que te hacen para que no ganés un partido, increíble".

El argentino ya se había enojado tras su debut en el fútbol uruguayo, cuando le anularon un gol a Miramar frente a Nacional.

Caruso Lombardi se molestó con uno de sus ayudantes

Uno de sus ayudantes le decía, "ya está, ya está" y provocó la reacción de Lombardi: "Ya está no, si no nos tenemos que ir", le increpó.

Luego, entrevistado para la TV, agregó: "Veo una animosidad hacia el club. No vinimos a perder el tiempo. El otro día perdimos, todo bien. Pero en el VAR está Ostojich, que no es uno que se cayó del catre, es un árbitro internacional, si estás buscando el pelo al huevo es que querés perjudicar a Miramar. Cinco minutos festejando el gol y lo anulan. Ostojich, ya te conocen todos, le buscaste el pelo al huevo. Con Nacional me pasó lo mismo", señaló.

Embed Ricardo Carsuo Lombardi pic.twitter.com/yqwV84XDGu — agus (@aggus1891_) May 11, 2024

Y continuó con el monólogo: "Me da más bronca que un tipo como Ostojich, que tiene 1.000 batallas, no impartió justicia. Yo muero de pie, si me quieren voltear que me volteen, pero no me voy a dejar vapulear", dijo.

"Me tengo que ir, estoy lejos de mi familia, sabes lo que fue esta semana para los jugadores y tenemos que aguantar estas cosas. No me gusta que perjudiquen a mis equipo y yo voy a morir de pie", repitió.