Incautaron ampollas de fentanilo en Uruguay: fiscal afirma que "no existe un mercado" y que son de origen médico

A pesar de esta incautación, Morosoli afirmó que "no existe un mercado del fentanilo en Uruguay" y presume que las ampollas encontradas suponen un caso de "consumo problemático" de esa droga por parte del detenido.

La droga está aprobada en Uruguay para uso médico, y cuenta con controles estrictos para su importación al país y su prescripción a las personas.

Con un registro de la entrega de estos medicamentos, el fiscal del caso investiga de qué centro de salud salieron estas ampollas, con la presunción de que hayan sido desviadas por un funcionario al implicado.

El fentanilo en Uruguay

En los últimos cinco años, las importaciones de fentanilo para uso médico registraron vaivenes. En 2018 fueron 329 gramos, en 2019 la cifra bajó a 212,8, en 2020 subió a 372,7, mientras que en 2021 ascendió hasta 581,5 y en 2022 bajó a 321,7. El MSP aún no terminó de procesar los datos del último año.

Fuentes médicas dijeron a El Observador que el incremento registrado en 2020 y 2021 pudo obedecer a la mayor cantidad de internaciones como consecuencia de la pandemia del coronavirus, lo que –a su vez– derivó en un mayor uso de fármacos anestésicos.

Daniel Radío, secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), afirmó a El Observador en enero que "es muy fácil" que el fentanilo ingrese a Uruguay "porque los volúmenes que se necesitan son muy escasos", debido a los efectos potentes de la droga. Sin embargo, dijo entonces que creía que no existiría un gran consumo de esta droga.

El fentanilo es, como la heroína, un opioide que genera el efecto contrario a la cocaína. Es decir, en lugar de euforia, causa somnolencia. En Uruguay el mayor consumo de drogas es de cannabis, pasta base, cigarros y alcohol. El uso de la heroína es nulo.

Pero, a su vez, el perfil de los consumidores de drogas uruguayos prefiere inhalar o fumar y no inyectarse. "El fentanilo se puede usar de muchas maneras. Pero, es verdad que no hay hábito de uso de inyectable en Uruguay. De hecho, la heroína no se usa", señaló Radío.

Antonio Pascale, médico toxicológico que dirige el Centro Nacional de Información y Referencia de la Red Drogas conocido como "Portal Amarillo", explicó en una entrevista del ciclo de Salud y Bienestar de El Observador –que será publicada la semana que viene– que en Uruguay las personas "se vuelven dependientes" a los opioides u opiáceos luego de que les prescriben un medicamento con esas drogas.

Agregó que el uso de estas drogas se puede registrar en personas que tienen acceso, como funcionarios del área de la salud.

"A partir del surgimiento de distintos medicamentos de prescripción, distintos tipos de opioides, muchas personas se volvieron dependientes a ellos y luego surgió un mercado negro paralelo que adulteraba las pastillas o las tabletas de ese medicamento con otros, o generaba una presentación con una mayor dosis, o la propia facilidad un mercado negro con un costo menor hacía que esas personas se volvieran rápidamente dependientes. Y eso es lo que realmente generó la epidemia de los opiáceos y opioides en Estados Unidos. Primero mercado legal, luego mercado negro", relató el médico.

Pascale marcó que en Uruguay se dan dosis de fentanilo "muy bajas", y enfatizó que una dosis de dos milígramos "puede implicar la muerte de la persona por un paro respiratorio".