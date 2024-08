París 2024: la tremenda caída en 5.000 y la furia del atleta británico, hijo de un recordado futbolista, que fue a buscar a su rival francés

An overview shows France's Hugo Hay (top R) and Britain's George Mills (top C) competing with other athletes in the men's 5000m heat of the athletics event at the Paris 2024 Olympic Games at Stade de France in Saint-Denis, north of Paris, on August 7, 202

La prueba siguió con la definición y con Hay bajando un poco el ritmo por lo que había ocurrido, pero cuidando su posición para la clasificación. Además, también llegó el canadiense Mohammed Ahmed, quien se había caído solo al comenzar el sprint, antes de la rodada masiva.

Mills se paró y logró cruzar la meta y luego fue a buscar a Hay, a quien consideró como el responsable de la caída.

El británico, hijo del futbolista Danny Mills, con pasado en Leeds, Manchester City y la selección Inglaterra, encaró al francés y lo señaló con el dedo, lo que se pudo ver en todo el estadio.

“Creo que está bastante claro. Me pisaron cuando estaba a punto de encarar la recta final y ¡boom!, el chico francés me derribó”, dijo en declaraciones a la BBC el atleta británico.

Consultado sobre qué le había dicho a Hay, señaló: “Probablemente no me permitan decirlo”.

“Desde mi perspectiva, esa fue la clasificación perfecta para mí, recorrer los primeros dos kilómetros en seis minutos. Pensé: ‘Nadie en este campo puede escaparse de mí a este ritmo’, así que me quedé tranquilo, esperando, esperando el momento oportuno, para encarar la recta final y luego, ¡bang!, caer al suelo. ¿Qué se puede hacer?”, dijo.

Gran Bretaña hizo un reclamo por lo ocurrido y Mills, tras decisión de los jueces, fue clasificado para la final que se correrá el sábado.

Además, también fueron reclasificados los otros que cayeron en el grupo: Dominic Lokinyomo Lobalu del Equipo Olímpico de Refugiados, Mike Foppen de Países Bajos y Thierry Ndikumwenayo de España.

Para el exmedallista de plata olímpico Steve Cram y hoy comentarista de la BBC consideró que Mills estaba mal ubicado en el pelotón. “George estaba en una mala posición desde muy lejos, debería haberse retirado mucho antes”, señaló.

“Por lo que puedo ver, George hizo un gran esfuerzo en la recta final. Hay muchos hombres experimentados allí y sí, todos piensan que pueden sprintar, pero cuando llegás a esa situación (ritmo muy lento)] las posibilidades de que la gente se caiga aumentan increíblemente”, agregó el especialista.

Reapareció Ingebrigtsen

En las series de los 5.000 metros, el noruego Jakob Ingebrigtsen reapareció con el mejor tiempo (13:51.59), al día siguiente del fiasco de la final de los 1.500, donde fue a defender su corona olímpica pero se desfondó en la recta final y terminó cuarto.

Ingebrigtsen tratará de llevarse de París un consuelo en los 5.000, y anotarse un primer oro olímpico en esta distancia en la que ganó los dos últimos mundiales.

En la final del sábado no estará en cualquier caso otro serio aspirante, el ugandés Joshua Cheptegei, que fue finalmente baja y no aspirará al doblete en fondo tras ganar en París los 10.000 metros, el pasado viernes.