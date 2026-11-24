El foro busca instalar el tema con la seriedad que merece, acercar información rigurosa y mostrar experiencias y soluciones que ya están en marcha, trazando caminos concretos para resolver lo que hoy sigue siendo un desafío estructural, que condiciona de manera directa la autonomía económica de las mujeres y, con ella, la competitividad y el desarrollo del país.

Florencia Herrera , presidenta de OMEU, lo resume desde la madurez institucional que da la experiencia: "Después de 17 años, no llegamos a este foro para presentarnos, llegamos para rendir cuentas de un camino recorrido y para asumir, con la responsabilidad que eso implica, los temas que todavía nos interpelan como sociedad".

Ese compromiso se traduce, año a año, en resultados concretos: OMEU capacita a más de 1.000 mujeres anualmente, se trata de un modelo sostenido desde sus orígenes, pensar por programas y acompañar cada proceso con mentoras honoraria, mujeres que ponen su experiencia y su tiempo al servicio de otras, sin que medie una relación comercial, y que permiten que la formación no quede en un conocimiento abstracto, sino que se traduzca en acompañamiento real, sostenido en el tiempo y adaptado a la etapa concreta de cada mujer. Esa es, en definitiva, la convicción que distingue a OMEU: el liderazgo y la autonomía económica se construyen con cercanía, trabajando con las mujeres de forma integral.

En 2026, esa convicción se tradujo en un conjunto de programas activos en los 19 departamentos, cada uno sostenido por el acompañamiento de mentoras honorarias. El programa Entre Todas sostiene el vínculo original de la comunidad, el espacio donde se construyen los primeros lazos de apoyo entre mujeres. Por su parte Más Emprendedoras acompaña la etapa inicial de un proyecto propio, cuando las decisiones son todavía inciertas y el respaldo de una mentora marca la diferencia entre abandonar o continuar. Más Ejecutivas trabaja con mujeres que ya ocupan o aspiran a ocupar posiciones de dirección, fortaleciendo herramientas de negociación y toma de decisiones en entornos históricamente masculinizados. El Programa Mujeres Migrantes atiende una realidad específica, la de quienes deben reconstruir su trayectoria profesional en un país que no es el suyo, muchas veces partiendo de cero pese a la experiencia acumulada. Liderarse para Liderae profundiza en el trabajo interior que precede a cualquier posición de liderazgo, la confianza y la claridad que permiten sostenerlo en el tiempo. La incorporación del programa Referentes Territoriales multiplica estas capacidades en el interior del país, formando mujeres que luego replican el acompañamiento en sus propias comunidades. Mujeres Inversoras abre una puerta todavía poco transitada, la de la toma de decisiones financieras y el acceso a capital. Y Mujeres en el Turismo Rural reconoce el papel económico de las mujeres en un sector con fuerte presencia de mujeres pero escasa visibilidad, acompañando la profesionalización de emprendedoras y empresarias vinculadas al turismo en el campo.

El 5.º Foro reunirá así a una comunidad que ha crecido de manera sostenida con el paso de los años, y que en ediciones anteriores convocó a más de 4.000 participantes.

Acerca de OMEU

OMEU es la Organización de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Emprendedoras de Uruguay, sin fines de lucro, con 18 años de trayectoria dedicada a impulsar la autonomía económica y el liderazgo de las mujeres en el país. A través de un conjunto de programas de alcance nacional, presentes en los 19 departamentos, acompaña procesos de formación, emprendimiento y desarrollo profesional, sostenidos por el trabajo voluntario de mentoras que ponen su experiencia al servicio de otras mujeres. Desde su fundación, OMEU ha construido una comunidad que hoy reúne a miles de mujeres en todo el país, convencida de que el desarrollo económico y social de Uruguay depende, en buena medida, de resolver con decisión los desafíos que aún condicionan la participación plena de las mujeres.

Contacto de prensa: Paola Badiola | 098 401 555