Los cinco libros que recomendó Bill Gates para leer durante las fiestas tradicionales y las vacaciones

An Unfinished Love Story: A Personal History of the 1960s de Doris Kearns Goodwin: Una autobiografía que explora la vida de la autora y su difunto esposo, Richard Goodwin, quien fue un experto en políticas y redactó discursos para los presidentes Kennedy y Johnson. Gates destacó que, aunque es un admirador de los libros de Doris, no conocía mucho sobre su vida personal, y consideró que los capítulos sobre su historia de amor son tan cautivadores como los que abordan el asesinato de Kennedy y la guerra de Vietnam.