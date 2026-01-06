¿Por qué se come la Rosca de Reyes hoy 6 de enero?

Este martes 6 de enero la comunidad católica de todo el mundo celebra el Día de Reyes o Día de los Reyes Magos 2026.

La jornada devenida de la fiesta de la Solemnidad de la Epifanía del Señor, configura uno de las representaciones al pasaje de los tres Reyes Magos llegados desde Oriente a Belén que le obsequiaron regalos al Niño Dios, según el Evangelio.

"Al entrar en la casa, encontraron al Niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra”, postula la biblia en San Mateo 2, 11.

La fijación de la celebración del Día de Reyes cada 6 de enero devenida de la Solemnidad de la Epifanía del Señor se instauró en consonancia con el nacimiento de Aión, dios patrono de la metrópoli de Alejandría y de las celebraciones del solsticio de invierno en Egipto, ambas reemplazadas con posterioridad por efemérides cristianas.

Si bien en el siglo IV, San Eusebio de Cesarea (ca. 263-339) y San Jerónimo de Estridón (342-420) en el siglo IV advertían en San Epifanio (ca. 310-403) la dificultad de determinar una fecha precisa, fue San Agustín de Hipona (354-430), en sus sermones sobre la Epifanía, quien sostuvo que los Reyes Magos llegaron el día decimotercero después del nacimiento del Señor.

¿Cómo se originó la tradición de la Rosca de Reyes?

El sacerdote y subdirector de Radio y Televisión de la Arquidiócesis de México, José de Jesús Aguilar Valdés, indicó en un video publicado en su canal de YouTube que “el origen de la Rosca se encuentra en Europa donde la tarta o pastel han formado parte de la alimentación de la época navideña en muchas regiones”, como Italia con el panettone, y otros países europeos como Francia, Bélgica o España.

En la nación Galia, por ejemplo, en el “siglo XVI se introdujo la costumbre de comer un pastel en forma octogonal con una semilla o almendra escondida, pero cuando se indicó que quien recibía la semilla debería hacer un compromiso o preparar una fiesta, la gente optó por comérsela disimuladamente sin decir nada".

“Así se escondieron dentro del pan anillos e incluso pequeñas imágenes de porcelana del Niño Dios. En España se le dio al pan la forma de una corona que se ofrece al Niño Dios reconociéndolo como rey de Reyes. Los fragmentos multicolores de fruta cristalizada representan las joyas”, sumó el clérigo.

Receta de la tradicional Rosca de Reyes

Ingredientes para la masa:

500 gramos de harina

12 gramos de sal

1 sobre de levadura

120 gramos de azúcar

150 gramos de huevo

110 gramos de manteca

200 ml de leche





Ingredientes para la pasta:

100 gramos de harina

90 gramos de manteca

90 gramos de azúcar glass

20 gramos de yema de huevo

Membrillo o los sabores que más te gusten

4 cerezas rojas

2 higos cristalizados

1 naranja confitada

½ taza de brillo neutro

6 piezas de muñecos de plástico

Fuente: Tradipan