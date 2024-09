Llegó a Liverpool de Inglaterra junto a Luis Suárez y por un precio mayor, pero su carrera fue en picada; este año fue transferido gratis

Cuando el delantero uruguayo Luis Suárez llegó a Liverpool de Inglaterra en 2011, lo hizo junto a un atacante inglés que había brillado la temporada anterior: Andy Carroll. Este futbolista fue traspasado desde el Newcastle al Liverpool por una cifra cercana a los US$ 40 millones. El fichaje de Suárez, desde el Ajax, no llegó a los US$ 30 millones.