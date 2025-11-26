Manini Ríos contra el impuesto a los ricos del PIT-CNT: "No se va a gravar a los que más ganan"

El líder de Cabildo Abierto, el exsenador y excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos se pronunció en contra del impuesto que propone el PIT-CNT a aquellos con un patrimonio mayor a un millón de dólares.

Consultado por El Observador, Manini Ríos dio tres razones por las cuales no está de acuerdo con la propuesta.

“No se va a gravar a los que más ganan: las instituciones financieras -los prestamistas usureros que el propio PIT-CNT tolera-, UPM, Montes del Plata, etc. El gran capital no va a ser afectado”, dijo el exsenador.

Manini entiende, además, que este nuevo impuesto supone “darle más plata a un Estado que gasta mal, que tiene centenares de asesores con sueldos altos, reparticiones prescindibles, etc. Darle más recursos es como echarlos en un barril sin fondo. Antes que pensar en nuevos impuestos, tiene que mejorarse la forma en que se gasta”.

Por último, el líder de Cabildo Abierto señaló que “con esta propuesta el PIT-CNT no puede ocultar que nunca defendió a los trabajadores de los usureros permitiendo que se los obligue a pagar intereses inmorales”.

“En definitiva entiendo que es una propuesta para la tribuna que castiga a quienes ya aportan por distintos conceptos. El problema en nuestro Estado no es de cantidad de recursos sino de cómo se gasta. En educación y en políticas sociales hoy se gasta el doble que hace 20 años y sin embargo estamos mucho peor”.

Con una bancada oficialista posiblemente dividida, los promotores de este impuesto deberían lograr apoyos externos para lograr sacar adelante el nuevo impuesto.

El PIT-CNT, con el apoyo de técnicos universitarios y el centro de estudios económicos Cinve, propone aplicar una sobretasa gradual al impuesto al patrimonio. Esta sobretasa podría ir desde un 0,1% al 1,5%, según el nivel patrimonial del sujeto.

No se gravarían emprendimientos productivos.

En la legislatura pasada Cabildo Abierto intentó impulsar un plebiscito contra la usura y por una “deuda justa”, pero no consiguió la cantidad de firmas necesarias al no contar con el apoyo de ninguno de los tres grandes partidos ni del PIT-CNT.