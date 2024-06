Mientras Federico Viñas se repone de la intervención del tendón de Aquiles, anunció otra operación en su cuerpo

Otra operación para Federico Viñas

El uruguayo volvió a aparecer en la concentración de su club, León de México.

Aún con muletas, como mostró Referí en un video informó que aprovechará su descanso para operarse del hombro.

De buen ánimo, el uruguayo apareció en la concentración de León, donde avanzará en su recuperación tras sufrir la rotura del tendón de Aquiles en la concentración de la selección de Uruguay, confiado de que volverá en gran forma.

“Me encuentro bien, anímicamente y bueno, en el proceso de la recuperación. Desde el primer día que me sucedió esto, lo tomé de la mejor manera y pensando que todo tiene un propósito, como lo he dicho varias veces. Me recuperaré de la mejor manera. Aprovechamos esa ventana que, bueno, desgraciadamente nos pasó esto y ya aprovechamos el hombro también”, comentó.

“Ahora voy a ser un aficionado más de mi selección. Uruguay nomá”, terminó diciendo Viñas.