"No más preguntas sobre Franco Colapinto": arde la interna de Alpine en Fórmula 1 tras la llegada del piloto argentino

Surgieron rumores de que este último solo tiene contrato para la primera parte de la campaña 2025, que podría ser de cinco o seis carreras.

"Me ha dicho que es un piloto de reserva"

Durante la conferencia del F1 75, Doohan fue interrogado sobre la llegada de Colapinto: "Me han dicho que es un piloto de reserva", dijo Doohan a los medios. "Creo que, independientemente de lo que pase, soy uno de los 20 pilotos de Fórmula 1 del mundo, y sé que cuando estaba en un kart, en la Fórmula 3, en la Fórmula 2, haría cualquier cosa para estar en la Fórmula 1 y sacrificarlo todo", agregó.

“Es lógico que vaya a tener presión sobre mis hombros, porque este es un deporte muy competitivo. Pero sea cual sea la presión, espero disfrutarla, aceptarla y simplemente disfrutar de mi temporada de Fórmula 1", respondió.

Otro periodista le preguntó a Doohan si se sentía incómodo con la presencia de Colapinto, a lo que respondió: "¿Eso es una pregunta?". Y dijo: "El año pasado era un piloto reserva de 21 años con un contrato a largo plazo, pero no me siento (menoscabado). Tal vez debería, no lo sé. Realmente no entiendo cómo se plantea esa pregunta, pero definitivamente no".

En ese momento intervino el jefe de prensa de Alpine, que decretó: "No más preguntas sobre Colapinto. Creo que ya es suficiente, tenemos tres sobre Franco”.